La banque centrale turque a relevé jeudi son taux d’intérêt directeur de 30 % à 35 %, dans le but de freiner l’inflation.

Cette décision était conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters.

La banque centrale a déclaré que les hausses de prix ont été plus fortes que prévu au troisième trimestre et qu’un resserrement monétaire est nécessaire pour ancrer les anticipations d’inflation et “contrôler la détérioration du comportement des prix”.

Il a indiqué que les répercussions des modifications fiscales, de la croissance des salaires et des taux de change ont été “largement réalisées”.

“Le resserrement monétaire sera encore renforcé autant que nécessaire, de manière opportune et progressive, jusqu’à ce qu’une amélioration significative des perspectives d’inflation soit obtenue”, a déclaré la banque. dit dans un rapport.

La décision des taux d’intérêt fait suite à une hausse de 500 points de base en septembre, alors que la banque centrale continue de s’éloigner d’une longue période de politique monétaire peu orthodoxe au cours de laquelle les taux ont été abaissés alors même que l’inflation montait en flèche.

Le revirement a commencé en juin, lorsque le président turc Recep Tayyip Erdogan – qui a été à l’origine de cette position politique controversée – a nommé l’ancien banquier de Wall Street Hafize Gaye Erkan au poste de gouverneur de la banque centrale.

Le taux d’intérêt directeur a depuis été relevé de 8,5 % et les économistes affirment qu’il doit aller plus loin.

L’économie turque a été frappée sur plusieurs fronts ces dernières années. La banque centrale prévoit que l’inflation atteindra un peu plus de 60 % d’ici fin 2023, tandis que la livre turque a chuté, rendant les importations plus chères.