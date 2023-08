La banque centrale turque annonce une hausse des taux plus importante que prévu

La banque centrale turque a augmenté jeudi ses taux d’intérêt de plus que prévu, à 25 %, signalant qu’elle était prête à donner suite à son nouvel engagement visant à freiner l’inflation par le biais de la politique monétaire.

Le principal taux directeur était auparavant de 17,5 %. Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à une hausse de 20 %.

La livre turque, en difficulté, s’est redressée face à l’euro et au dollar américain suite à cette nouvelle.

Dans un communiqué de jeudile comité de la banque centrale turque a déclaré qu’il « a décidé de poursuivre le processus de resserrement monétaire afin d’établir le cap de désinflation le plus rapidement possible, d’ancrer les anticipations d’inflation et de contrôler la détérioration du comportement des prix ».

La persistance de taux d’inflation fermes a poussé la banque centrale à réviser récemment ses prévisions d’inflation pour la fin de l’année de 22,3 % à 58 %. Jeudi, la banque a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’inflation de fin d’année se situe dans la « limite supérieure de la fourchette de prévision ».

L’inflation est en baisse depuis son pic de 85 % en octobre 2022, mais est passée de 38 % en juin de cette année à près de 48 % en juillet. La banque centrale a attribué jeudi la rigidité persistante de l’inflation nationale à la forte demande intérieure, aux pressions salariales, aux taux de change, à la forte inflation des services et à la réglementation fiscale.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a nommé en juin l’ancien banquier de Wall Street Hafize Gaye Erkan au poste de gouverneur de la banque centrale, indiquant un abandon de la politique controversée du pays consistant à baisser les taux d’intérêt alors que l’inflation montait en flèche.

La banque centrale a depuis annoncé deux hausses de taux, même si la décision de juillet n’a pas répondu aux attentes du marché.