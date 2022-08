La banque centrale thaïlandaise déclare qu’il n’est pas nécessaire “d’entreprendre des hausses de taux héroïquement importantes”

La décision de la Banque de Thaïlande de relever les taux d’intérêt de 25 points de base à 0,75% était une “approche progressive et mesurée”, a déclaré Sethaput Suthiwartnarueput, gouverneur de la Banque de Thaïlande.

Le gouverneur de la Banque de Thaïlande, Sethaput Suthiwartnarueput, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que la banque centrale “entreprenne des hausses de taux héroïquement importantes”, car l’économie du pays ne devrait revenir aux niveaux d’avant la pandémie qu’à la fin de l’année.

Mercredi, la Banque de Thaïlande a relevé son taux directeur pour la première fois depuis 2018 alors que les pressions inflationnistes continuent de peser sur l’économie.

Suthiwartnarueput a déclaré que la hausse de 25 points de base à 0,75% était une “approche progressive et mesurée”, étant donné que le pays se trouve dans une “partie très différente de [its] cycle économique » par rapport aux pays qui ont augmenté leurs taux plus agressivement.

L’économie thaïlandaise reste morose, ne progressant que de 2,2% en glissement annuel au premier trimestre, et une hausse des taux pourrait encore ralentir son économie, a déclaré Shreya Sodhani, économiste régionale chez Barclays.

Sodhani a soutenu la modeste hausse de la banque centrale, affirmant que la croissance économique du pays n’est pas “assez bonne” pour justifier une augmentation de 50 points de base. Pourtant, Barclays s’attend à deux autres hausses de 25 points de base cette année.

Alors que les économies plus avancées resserrent leur politique monétaire à un rythme plus rapide, l’approche graduelle et mesurée de la Thaïlande garantira que la reprise économique du pays reste intacte, a déclaré Suthiwartnarueput.

“[Advanced economies] recherchent un atterrissage en douceur, mais nous essayons d’assurer un décollage en douceur”, a-t-il ajouté.