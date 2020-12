ZURICH: La banque centrale suisse a testé avec succès l’utilisation de la monnaie numérique pour régler des transactions à grande échelle entre institutions financières, a-t-elle déclaré jeudi, mais n’a pas décidé d’émettre sa propre monnaie numérique.

L’expérience, connue sous le nom de Projet Helvetia, a été menée par la Banque nationale suisse (BNS) avec l’opérateur de la bourse suisse SIX et la Banque des règlements internationaux (BRI).

Il a examiné l’utilisation des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) pour les transactions dites de gros entre institutions financières afin de rendre plus efficace la négociation d’actifs sur un échange SIX prévu qui se spécialisera dans les versions numériques d’actifs conventionnels.

Il a également examiné la connexion d’une future plateforme SIX spécialement conçue pour les actifs numériques tels que les crypto-monnaies avec le système de paiement de gros existant en Suisse.

La BNS a été sceptique quant aux monnaies numériques comme le projet Diem de Facebook, anciennement connu sous le nom de Balance, affirmant qu’elles pourraient compromettre sa capacité à mener une politique monétaire et à atteindre son objectif de stabilité des prix.

Andrea Maechler, membre du conseil d’administration de la SNB, a déclaré que le projet montrait que les CBDC de gros étaient réalisables d’un point de vue technique et juridique, mais que le résultat ne signifiait pas que la BNS s’était engagée à en émettre une.

«La réponse simple est non, nous ne sommes pas prêts à en publier une», a-t-elle déclaré aux journalistes. «La première phase du projet Helvetia a été un succès, mais… des questions importantes subsistent.»

Benoit Coeure de BIS a déclaré que la prochaine étape du procès était en cours. Il devrait être achevé d’ici le troisième trimestre de 2021, les paiements transfrontaliers étant également à l’étude.

Les banques centrales du monde entier ont intensifié leurs recherches sur leurs propres devises numériques après que Facebook a dévoilé l’année dernière des plans pour Diem, alors connu sous le nom de Balance.

La plupart des travaux ont porté sur les monnaies numériques de vente au détail, qui pourraient être utilisées par des particuliers pour acheter des produits et envoyer de l’argent à des amis et à des familles, un domaine non couvert par le projet suisse.

La BNS faisait partie des sept banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, à expliquer en octobre à quoi pourrait ressembler une monnaie numérique.