La banque centrale suédoise lance une hausse de taux de 100 points de base

La Riksbank suédoise a lancé mardi une hausse de 100 points de base des taux d’intérêt, portant son principal taux directeur à 1,75%, car elle a averti que “l’inflation est trop élevée”.

Dans un communiqué, la banque centrale a déclaré que la flambée de l’inflation “sapait le pouvoir d’achat des ménages et rendait plus difficile pour les entreprises et les ménages la planification de leurs finances”.

La forte hausse intervient alors que la Réserve fédérale américaine entame sa réunion de politique monétaire de deux jours, les marchés s’attendant globalement à une augmentation de 75 points de base alors que les décideurs s’efforcent de maîtriser la flambée des prix.

La Riksbank a déclaré que la politique monétaire devra être encore resserrée pour ramener l’inflation à son objectif de 2% et prévoit de nouvelles hausses des taux d’intérêt au cours des six prochains mois.

“L’évolution de l’inflation à l’avenir est encore difficile à évaluer et la Riksbank adaptera sa politique monétaire si nécessaire pour s’assurer que l’inflation est ramenée à l’objectif”, a-t-il déclaré.

Bien que des facteurs mondiaux tels que les déséquilibres résiduels après la pandémie de Covid-19 et la flambée des prix de l’énergie due à la guerre de la Russie en Ukraine aient fait grimper les prix, le conseil d’administration de la Riksbank a déclaré que la forte activité économique en Suède y avait également contribué.

L’inflation suédoise des prix à la consommation a atteint 9 % par an en août, son plus haut niveau depuis 1991 et dépassant les prévisions précédentes de la Riksbank en juin.

“La hausse des prix et la hausse des charges d’intérêts sont ressenties par les ménages et les entreprises, et de nombreux ménages auront des coûts de la vie nettement plus élevés”, a déclaré la Riksbank.

“Cependant, ce serait encore plus douloureux pour les ménages et l’économie suédoise en général si l’inflation restait aux niveaux élevés actuels.”

Les commentaires ont fait écho à la ligne récente du président de la Fed, Jerome Powell, qui a déclaré que l’économie américaine devra faire face à “une certaine douleur” afin d’empêcher l’inflation d’infliger de plus grands dommages à long terme.

Ceci est une nouvelle de dernière heure, veuillez revenir plus tard pour en savoir plus.