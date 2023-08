La banque centrale russe relève ses taux d’intérêt à 12% alors que le rouble chute

Commentez cette histoire Commentaire

La Banque centrale de Russie a relevé mardi le taux directeur du pays de 3,5 points de pourcentage à 12%, une augmentation significative qui a été précédée par la chute du rouble à son plus bas niveau en 17 mois. La monnaie russe a perdu près d’un quart de sa valeur par rapport au dollar américain depuis que le président Vladimir Poutine a lancé une invasion de l’Ukraine en février 2022, et elle a régulièrement diminué par rapport aux principales devises mondiales ces dernières semaines. L’économie du pays a été malmenée par les sanctions occidentales, l’inflation et une grave pénurie de main-d’œuvre, causée en partie par des hommes fuyant à l’étranger pour éviter la conscription militaire.

Dans un communiqué mardi, suite à son action lors d’une réunion d’urgence, la banque centrale n’a pas évoqué la baisse de la valeur du rouble. Au lieu de cela, la banque a attribué la hausse des taux d’intérêt à la « pression inflationniste » causé par « une croissance régulière de la demande intérieure dépassant la capacité d’augmenter la production ».

La baisse du rouble et la pression accrue sur l’économie surviennent alors que les sanctions ont martelé la balance commerciale de la Russie et que les dépenses militaires ont grimpé en flèche à la suite de la guerre acharnée en Ukraine.

Alors que la banque a insisté plus tôt lundi sur le fait que la dépréciation soudaine ne nuirait pas à la stabilité financière globale du pays, le conseiller économique de Poutine, Maxim Oreshkin, a semblé critiquer la banque, écrivant dans un éditorial pour l’agence de presse d’État Tass que la source de l’affaiblissement de le rouble était une « politique monétaire souple ».

« La banque centrale a tous les outils pour normaliser la situation dans un avenir proche », a écrit Oreshkin.

Un déficit budgétaire et une importante pénurie de main-d’œuvre ont également contribué à la flambée de l’inflation.

Selon une enquête, plus de 40 % des entreprises industrielles russes ont signalé une pénurie de main-d’œuvre le mois dernier – une accélération d’une tendance qui s’est développée depuis septembre, lorsque Poutine a lancé une mobilisation militaire nationale pour renforcer les forces russes en Ukraine.

L’économiste russe Sergei Guriev, doyen de l’université de Sciences Po en France, a déclaré que la chute du rouble par rapport aux principales devises mondiales était « politiquement importante » car c’est ce que le public russe ressent et voit quotidiennement.

« La différence entre 50 roubles pour un dollar en 2020 et 100 aujourd’hui est quelque chose que chaque citoyen peut observer… même ceux qui sont convaincus et soumis au lavage de cerveau par la propagande télévisée », a déclaré Guriev au Washington Post.

« Cette dépréciation frappe les ménages russes. … D’un autre côté, lorsque la banque centrale augmente le taux d’intérêt, cela affecte également les emprunteurs, les entreprises et les ménages russes avec des prêts en cours », a poursuivi Guriev. « Cela va ralentir l’économie russe et donc saper l’augmentation des revenus réels et du pouvoir d’achat des revenus des citoyens russes. Cela ne fait aucun doute. »

La nouvelle dépréciation marque un renversement, a-t-il dit, d’une « réalité où la Russie n’exporte plus beaucoup et importe très peu », ajoutant qu’un boycott occidental de la plupart du pétrole russe n’a commencé à se faire sentir qu’au début de cette année.

Il a ajouté que la récente mutinerie contre les dirigeants militaires russes par le patron mercenaire de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, ainsi que l’expropriation d’entreprises occidentales toujours actives en Russie, ont également contribué à la fuite des capitaux et contribué à affaiblir le rouble.

Certains économistes ont minimisé la chute soudaine de la monnaie, suggérant qu’elle représentait un schéma constant de dépréciation et d’accélération de l’inflation depuis l’invasion, plutôt qu’une crise spontanée.

« Peut-être que l’accélération actuelle conduira à une dépréciation du tsunami, mais cela ne s’est pas produit dans le passé », a déclaré Oleg Itskhoki, professeur d’économie à UCLA. « Ce n’est donc pas très probable, bien que pas impossible, à moins que cela ne déclenche la panique et un transfert massif d’épargne des roubles vers les dollars par le grand public. »

Guriev a également déclaré qu’il ne considérait pas les récents développements comme étant gravement préjudiciables à l’économie russe.

« Je pense qu’il est normal que la banque centrale russe reste attachée à son objectif d’inflation et augmente les taux d’intérêt lorsqu’elle constate que l’inflation devient incontrôlable », a-t-il déclaré. « D’un autre côté, la question est de savoir dans quelle mesure une nouvelle dépréciation est possible si la coalition occidentale peut renforcer la pression des sanctions sur l’économie russe. »

Ce n’est pas la première fois que la banque prend des mesures d’urgence pendant une crise. Fin février 2022, quelques jours seulement après l’invasion, la banque a relevé le taux directeur de 9,5 % à 20 %.

Et en 2014, après l’annexion illégale de la Crimée ukrainienne par la Russie et une première batterie de sanctions occidentales, la banque a relevé le taux d’intérêt du pays à 17 % contre 10,5 %.

Ces augmentations, qui comptent parmi les plus importantes jamais annoncées par la banque, font écho aux mesures prises dans les années 1990 lorsque la Russie a fait défaut sur sa dette et a dévalué le rouble.

Ailleurs en Russie, un tribunal de Moscou a condamné mardi le colonel du renseignement militaire russe à la retraite Vladimir Kvachkov – une figure véhémente pro-guerre – pour avoir discrédité l’armée, alors que le Kremlin cherche à mettre au pas les critiques nationalistes pro-guerre.

Le colonel à la retraite de 74 ans – qui a servi dans l’agence de renseignement militaire le GRU et qui a appelé à une approche plus dure dans la guerre contre l’Ukraine – a déclaré au tribunal que Poutine, le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major russe Valery Gerasimov discréditait l’armée, avant que la juge Alesya Orekhova ne lui coupe brusquement la parole, a rapporté le média russe Mediazona depuis le tribunal.

Kvachkov a été condamné à une amende de 40 000 roubles, soit environ 408 dollars, dans cette affaire, renforçant le message selon lequel les autorités russes ne toléreront plus la critique de la conduite militaire de la guerre, même de la part d’anciens officiers militaires nationalistes pro-guerre.

L’affaire fait suite à l’inculpation le mois dernier du nationaliste pro-guerre Igor Girkin, qui a été détenu pour incitation à l’extrémisme en raison de ses critiques de Poutine et de ses exigences pour que la Russie adopte une approche plus dure dans la guerre.

Pendant ce temps, en Ukraine, la Russie a attaqué la région occidentale de Lviv avec des missiles de croisière aux petites heures du matin, selon le gouverneur régional Maksym Kozytskyi. Il a dit qu’au moins 20 maisons ont été détruites, dont une fonctionnant comme un jardin d’enfants. Quinze personnes ont été blessées, dont un de 10 ans et un de 72 ans, a-t-il précisé.

En Grande-Bretagne, mardi, trois espions présumés pour la Russie qui vivaient et travaillaient au Royaume-Uni ont été inculpés dans le cadre d’une importante enquête de sécurité nationale, a rapporté la BBC, les décrivant comme des ressortissants bulgares.

La police métropolitaine de Londres a déclaré dans un communiqué que cinq personnes avaient été arrêtées en février et que trois avaient ensuite été inculpées en vertu de la loi sur les secrets officiels de possession de « fausses pièces d’identité avec une mauvaise intention ».

La police n’a pas précisé quels étaient les documents. La BBC a rapporté que l’enquête policière avait révélé que les suspects travaillaient pour les services de sécurité russes et possédaient des passeports, des cartes d’identité et d’autres documents pour la Grande-Bretagne, la Bulgarie, la France, l’Italie, l’Espagne, la Croatie, la Slovénie, la Grèce et la République tchèque.

La police a identifié les trois personnes inculpées comme étant Orlin Roussev, 45 ans, Bizer Dzhambazov, 41 ans, et Katrin Ivanova, 31 ans. Dzhambazov et Ivanova partageaient la même adresse résidentielle.

Karla Adam à Londres et Robyn Dixon à Riga, en Lettonie, ont contribué à ce rapport.