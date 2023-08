La banque centrale russe procède à une énorme hausse des taux d’intérêt pour tenter de soutenir la chute du rouble

TALLINN, Estonie (AP) – La banque centrale de Russie a procédé mardi à une forte hausse des taux d’intérêt de 3,5 points de pourcentage, une mesure d’urgence conçue pour lutter contre l’inflation et renforcer le rouble après que la monnaie du pays a atteint sa valeur la plus basse depuis le début de la guerre avec l’Ukraine.

La décision de porter le taux directeur à 12% a été annoncée après la convocation d’une réunion du conseil d’administration de la banque un jour plus tôt alors que le rouble baissait. La chute intervient alors que Moscou augmente ses dépenses militaires et que les sanctions occidentales pèsent sur ses exportations d’énergie.

La monnaie russe a dépassé lundi 101 roubles pour un dollar, perdant plus d’un tiers de sa valeur depuis le début de l’année et atteignant son plus bas niveau en près de 17 mois. Mardi, le rouble s’est renforcé après l’annonce de la hausse des taux, mais a depuis renoncé à certains de ces gains pour atteindre environ 98 pour un dollar.

La banque centrale affirme que la demande a dépassé la capacité du pays à accroître la production économique, augmentant l’inflation et affectant « la dynamique du taux de change du rouble par une demande élevée d’importations ».

« En conséquence, la répercussion de la dépréciation du rouble sur les prix s’accélère et les anticipations d’inflation sont à la hausse », a déclaré la banque dans un communiqué.

Le conseiller économique du président Vladimir Poutine, Maksim Oreshkin, a imputé lundi la faiblesse du rouble à une « politique monétaire laxiste » dans un éditorial, ajoutant que la banque centrale dispose de « tous les outils nécessaires » pour stabiliser la situation et qu’il s’attend à une normalisation prochaine.

En augmentant les coûts d’emprunt, la banque centrale tente de lutter contre les flambées des prix alors que la Russie importe davantage et exporte moins, en particulier de pétrole et de gaz naturel, les dépenses de défense augmentant et les sanctions faisant des ravages. Importer plus et exporter moins signifie un excédent commercial plus petit, qui pèse généralement sur la monnaie d’un pays.

L’inflation a atteint 7,6% au cours des trois derniers mois, a indiqué la banque centrale. Il a également procédé à une forte hausse des taux de 1 point de pourcentage le mois dernier, affirmant que l’inflation devrait continuer à augmenter et que la chute du rouble ajoute au risque. Sa prochaine réunion sur les taux d’intérêt est prévue pour le 15 septembre.

Après que les pays occidentaux ont imposé des sanctions à la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine en février 2022, le rouble a plongé jusqu’à 130 pour un dollar, mais la banque centrale a relevé son taux d’intérêt directeur à 20 % dans les jours qui ont suivi et a décrété des contrôles de capitaux. qui a stabilisé la valeur de la monnaie. Il a réduit ses taux dans les mois qui ont suivi.