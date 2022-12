La banque centrale russe maintient son taux directeur à 7,5% et avertit que les risques d’inflation sont “prédominants”

La banque centrale de Russie a maintenu vendredi son taux directeur à 7,5% pour une deuxième réunion consécutive, mais a noté que les risques inflationnistes augmentaient.

La Banque de Russie a réduit ses taux six fois cette année. Le taux directeur est resté stable à 7,5 % en octobre, après une baisse de 50 points de base en septembre, contre 8 % auparavant. La Banque de Russie a relevé ses taux pour la dernière fois fin février, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Moscou, faisant passer le taux directeur de 9,5 % à 20 % à l’époque.

Dans sa déclaration de vendredi, la Banque a déclaré que les prix à la consommation augmentaient actuellement à un “taux modéré”, tandis que la demande des consommateurs était “modérée”.

“Les anticipations d’inflation des ménages et des entreprises, essentiellement inchangées, restent élevées. Dans le même temps, les risques pro-inflationnistes augmentent et l’emportent sur les risques désinflationnistes”, a déclaré la Banque. “Cela résulte de la montée des pressions inflationnistes sur le marché du travail, de la détérioration des conditions du commerce extérieur et d’une orientation budgétaire plus souple.”

L’inflation annuelle russe était estimée à 12,7% en décembre, selon la Banque de Russie, bien au-dessus de son objectif de 4%. Les propres prévisions de la Banque prévoient désormais une baisse de l’inflation annuelle entre 5 % et 7 % en 2023, avant de revenir à l’objectif en 2024.

“À l’avenir, dans sa prise de décision sur le taux directeur, la Banque de Russie tiendra compte de la dynamique de l’inflation réelle et attendue par rapport à l’objectif et aux processus de transformation économique, ainsi que des risques posés par les conditions intérieures et extérieures et la réaction des marchés financiers. .”

Depuis l’invasion de l’Ukraine, l’économie russe a été frappée par un déluge de sanctions économiques punitives de la part des puissances occidentales qui ont nui à ses perspectives de croissance et ont pratiquement ostracisé Moscou du système financier mondial.

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le PIB de la Russie diminuera de 3,4 % en 2022 et se contractera encore l’année prochaine, tandis que l’inflation annuelle atteindra 13,8 % sur l’ensemble de l’année 2022.

Cependant, il y a un débat parmi les économistes occidentaux quant à l’étendue des dommages infligés par les sanctions. Le FMI a noté des signes de résilience à court terme de l’économie russe, tandis que d’autres ont fait valoir que la Russie était confrontée à “l’oubli économique”, citant les coûts durables de la sortie des entreprises étrangères et l’accès réduit aux importations essentielles de technologie et d’intrants.