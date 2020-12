La Libye a actuellement deux taux de change officiels et un taux du marché noir.

La décision de l’administration marque une percée dans le sillage économique des pourparlers multipistes négociés par l’ONU pour mettre fin au chaos qui a ravagé la Libye depuis le renversement et l’assassinat du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011.

La réunion du conseil d’administration de la CBL a été la première en cinq ans et a été marquée par « l’esprit d’optimisme, de positivité et la priorisation de l’intérêt national », a-t-il déclaré.

Avec les plus grandes réserves de pétrole prouvées d’Afrique, le pétrole et l’argent de la Libye sont des atouts stratégiques qui ont déclenché des conflits. L’impasse des pétrodollars montre à quel point la richesse de la Libye a toujours été le véritable enjeu de la guerre civile profondément enracinée dans le pays.

La Libye est divisée en un gouvernement soutenu par l’ONU dans la capitale Tripoli et des autorités rivales à l’est. Les deux parties sont soutenues par une série de milices locales, ainsi que par des puissances régionales et étrangères.

La Banque centrale de Libye est le magasin de milliards de dollars par an de revenus pétroliers et de réserves de change. En 2014, la banque s’est éclatée le long des clivages politiques plus larges du pays. Le quartier général de renommée internationale demeure à Tripoli, tandis qu’une branche orientale a été établie à Benghazi, alliée du commandant militaire Khalifa Hifter.