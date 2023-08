La banque centrale libyenne annonce la réunification après près d’une décennie de division due à la guerre civile

LE CAIRE (AP) – La banque centrale libyenne a annoncé dimanche sa réunification après avoir été divisée pendant près d’une décennie en raison de la longue guerre civile du pays qui a abouti à deux administrations rivales, à l’est et à l’ouest.

La banque a déclaré dans un communiqué laconique qu’elle était devenue une « institution souveraine unifiée » à la suite d’une rencontre dans la capitale, Tripoli, entre le gouverneur de la Banque centrale Sadiq al-Kabir et son adjoint dans l’est du pays, Marai Rahil.

La banque a déclaré que la réunion a couronné les efforts des parties libyennes et a marqué l’unification de la banque. Al-Kabir et Rahil ont déclaré qu’ils poursuivraient leurs efforts pour faire face aux répercussions de la division qui dure depuis des années, selon le communiqué. Ils n’ont pas donné plus de détails.

La banque est le dépositaire de milliards de dollars par an de revenus pétroliers ainsi que de réserves de change. En 2014, il s’est scindé le long des lignes de fracture politiques plus larges du pays. Le siège de la banque internationalement reconnu reste à Tripoli, tandis qu’une branche orientale alliée au puissant commandant militaire Khalifa Hifter a été installée dans la ville de Benghazi.

La Libye a été plongée dans le chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays d’Afrique du Nord riche en pétrole a été divisé entre un gouvernement soutenu par l’ONU à Tripoli et des autorités rivales basées à Syrte. Chaque camp a été soutenu par des groupes armés et des gouvernements étrangers.

L’annonce de dimanche, qui a été bien accueillie par les administrations rivales en Libye, intervient 19 mois après que la banque a entamé un processus d’unification, chargeant le cabinet comptable londonien Deloitte de superviser le processus.

