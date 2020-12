Dans un communiqué, la Banque centrale a fixé le nouveau taux de change du dinar indexé sur le dollar américain à 1 450 IQD lorsqu’il est vendu au département du Trésor irakien. Le dinar sera vendu au public à 1 470 IQD et à d’autres banques à 1 460 IQD.

La dévaluation a soulevé des perspectives que le dinar s’affaiblirait plus loin dans la rue. Le taux de change est déjà passé à 1 400 IQD pour un dollar américain samedi, contre 1 300 IQD la semaine dernière.

Depuis une crise des prix du pétrole au début de cette année, l’Irak est aux prises avec une crise de liquidité sans précédent. Le pays exportateur de pétrole brut a dû emprunter sur les réserves en dollars de la banque pour payer ses près de 5 milliards de dollars de frais mensuels pour les salaires et les pensions de l’État. Les revenus pétroliers, qui représentent 90% du budget, ont rapporté en moyenne 3,5 milliards de dollars.

Les efforts de réforme ont rencontré l’opposition et, à ce jour, le gouvernement a emprunté en interne pour payer les factures de l’État.

Une dévaluation donnerait à l’Irak, riche en pétrole, qui importe presque toutes ses marchandises, plus de dinars pour effectuer des paiements urgents. Mais fixer un nouveau taux a été un exercice d’équilibre délicat pour répondre aux besoins de liquidités du gouvernement sans affecter l’Irakien moyen.

Le Ministère des finances est chargé d’attribuer les salaires aux fonctionnaires, qui constituent la plus grande main-d’œuvre en Irak et l’une des plus insatisfaites des nouvelles mesures monétaires.