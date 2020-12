BAGDAD (AP) – La Banque centrale irakienne a annoncé samedi qu’elle dévaluerait le dinar irakien de plus de 20% en réponse à une grave crise de liquidité provoquée par la faiblesse des prix du pétrole, une mesure qui a suscité l’indignation du public alors que le gouvernement s’efforce de couvrir ses dépenses .

La police anti-émeute a été dépêchée devant le siège de la banque centrale dans le centre de Bagdad avant que l’annonce dans l’événement ne déclenche des manifestations. Un projet de loi de finances de l’État pour 2021 qui a été divulgué a fait fureur dans les rues irakiennes la semaine dernière en confirmant son intention de dévaluer le dinar.

Les nouveaux taux représentent une réduction spectaculaire par rapport au taux officiel précédent de 1 182 IQD. C’est la première réduction des taux de change que le gouvernement irakien a faite depuis des décennies.

Dans un communiqué, la Banque centrale a fixé le nouveau taux du dinar, qui est indexé sur le dollar américain, à 1 450 IQD lors de la vente au ministère irakien des Finances. Le dinar sera vendu au public à 1 470 IQD et à d’autres banques à 1 460 IQD.

La dévaluation a augmenté les perspectives de l’affaiblissement du dinar dans la rue. Le taux est déjà passé à 1 400 IQD pour un dollar américain samedi, contre 1 300 IQD la semaine dernière, auprès des agents de change.

«J’ai arrêté d’échanger des devises», a déclaré Abo Abed, qui travaille dans un bureau de change dans le quartier de Karrada de la capitale. Il a refusé un client avec une facture de 100 $, affirmant qu’il ne pouvait vendre qu’à l’ancien tarif de 1 300 IQD. «Qui sait, demain, ce pourrait être 1 800 IQD.»

Depuis la chute des prix du pétrole au début de l’année, l’Iraq est aux prises avec une crise de liquidité sans précédent. Le pays exportateur de brut a dû emprunter sur les réserves en dollars de la banque pour payer les près de 5 milliards de dollars de frais mensuels pour les salaires et les pensions de l’État. Les revenus pétroliers, qui représentent 90% du budget, ont rapporté en moyenne 3,5 milliards de dollars.

Les efforts visant à introduire des réformes se sont heurtés à l’opposition et, à ce jour, le gouvernement a emprunté en interne pour payer les factures de l’État.

L’histoire continue

Une dévaluation donnerait à l’Irak, riche en pétrole, qui importe la quasi-totalité de ses marchandises, plus de dinars en main pour effectuer des paiements urgents. Mais fixer un nouveau taux a été un exercice d’équilibre délicat pour satisfaire les besoins de liquidité du gouvernement sans impacter l’Irakien moyen.

Le ministère des Finances est chargé d’attribuer les paiements des salaires aux fonctionnaires, la plus grande force de travail en Irak et parmi les plus mécontents des nouvelles mesures monétaires.

La banque a justifié la dévaluation en disant qu’elle était le produit «d’intenses délibérations» avec le Premier ministre, le ministre des Finances et les législateurs, et soulignant que la réduction de la valeur du dinar serait un événement unique.

«Il faut souligner ici que ce changement (réduction) de la valeur du dinar irakien ne sera qu’une seule fois et ne se répétera pas», indique le communiqué. «La Banque centrale défendra ce prix et sa stabilité avec le soutien de ses réserves de change», qu’elle a maintenues à des niveaux stables.

La banque a blâmé les mauvaises politiques économiques au cours de la dernière décennie. Il a déclaré qu’il n’avait «d’autre choix que d’intervenir», car une mauvaise planification économique et des politiques fiscales de la part des politiciens irakiens ont réduit l’Irak à un État exportateur de brut, l’essentiel des dépenses de l’État étant destiné à payer un secteur public gonflé.

La dévaluation a suscité la colère des travailleurs du secteur public. Beaucoup craignent qu’un dinar affaibli, ainsi que les plans proposés dans le budget pour réduire les salaires et imposer des impôts, reviennent à des réductions de salaire.

Tout en faisant un pas vers l’austérité, le projet de budget de l’État pour 2021 appelle également à des dépenses record prévoyant un déficit de près de 40 milliards de dollars. Une session du Cabinet pour voter sur la loi a été reportée à dimanche.

À partir de là, il sera voté par les législateurs, une tâche difficile car les coupes sont considérées comme extrêmement impopulaires avant les élections nationales de l’année prochaine.

«Ce sera très difficile (de passer)», a déclaré le législateur Sarkawt Shamseddine. «Afin de convaincre les députés de voter pour ce grand projet de loi, le gouvernement doit montrer qu’il a d’autres plans … pour augmenter les revenus. Voilà la stratégie. »

Le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi a appelé à la tenue d’élections anticipées un an plus tôt que prévu en juin 2021, conformément aux demandes des manifestants antigouvernementaux.