La Banque centrale européenne s’apprête à relever ses taux pour la première fois en 11 ans

La BCE a annoncé qu’elle relèverait ses taux en juillet et en septembre pour contrer une inflation record.

FRANCFORT, Allemagne – Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne devrait avoir jeudi des conversations approfondies et franches sur l’ampleur de sa première hausse de taux en 11 ans, le coût de la vie restant obstinément élevé dans la région.

L’euro a atteint un sommet de près de deux semaines et les rendements des obligations d’État de la zone euro ont bondi mardi matin après que Reuters a rapporté, citant une source, que la BCE évaluera s’il faut opter pour une hausse de 50 points de base au lieu de 25 points de base. déjà au crayon.

“Il est possible que la BCE veuille l’option d’une hausse de 50 points de base en raison de quelque chose qu’elle a vu dans les données non publiées sur les anticipations d’inflation”, ont déclaré Mark Wall et son équipe de Deutsche Bank Research dans une note récente.

“Il est également possible que l’option d’une hausse de 50 points de base aide à négocier les détails d’un puissant outil anti-fragmentation”, a-t-il ajouté, mentionnant le nouveau plan de relance qui doit être lancé jeudi et qui ciblerait la flambée des rendements de la dette dans les pays périphériques. comme l’Italie.

Les détails de ce nouvel outil anti-fragmentation seront surveillés de près et interviendront à un moment critique alors que l’Italie fait face à une autre grave crise politique.

“Si la présidente de la BCE Lagarde devrait souligner le caractère temporaire de l’instrument, en raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouve la zone euro, elle soulignera également la détermination de la BCE à garantir l’intégrité de l’union monétaire, essayant ainsi d’évoquer une ‘ quel qu’en soit l’esprit », a déclaré Dirk Schumacher de Natixis dans une note de recherche.