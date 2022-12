La Banque centrale européenne s’apprête à relever ses taux de 50 points de base

FRANCFORT, Allemagne – La Banque centrale européenne continuera de relever les taux de référence, bien qu’à un rythme plus lent, l’inflation devant être proche d’un pic et l’institution de Francfort cherchant à réduire ses vastes avoirs en obligations d’État.

Le resserrement quantitatif, ou QT, pourrait voir la BCE réduire son gigantesque portefeuille d’obligations figurant sur son bilan après des années d’achats de dette publique et de relance monétaire.

Un autre sujet brûlant pour le Conseil des gouverneurs de la BCE, qui conclut sa réunion jeudi par une conférence de presse, sera bien sûr l’inflation et son possible pic d’inflation.

Et l’accent sera également mis sur les projections du personnel malgré les critiques récentes sur la fiabilité des modèles de prévision utilisés pour eux. On s’attend généralement à ce que les anticipations d’inflation de la BCE soient révisées à la hausse pour 2023 et que les estimations du PIB soient abaissées pour l’année prochaine.

“Il sera particulièrement intéressant de voir si la BCE aura une récession technique dans ses prévisions de base”, a ajouté Annenkov.