La Banque centrale européenne s’apprête à faire une pause belliciste alors que l’économie tourne vers le sud

L’inflation globale pour le mois d’août a été légèrement plus élevée que prévu, à 5,3 %. Mais l’inflation sous-jacente, qui exclut l’énergie et l’alimentation et est étroitement surveillée par la BCE comme indicateur des pressions sous-jacentes sur les prix, a également chuté conformément aux attentes à 5,3%, contre 5,5% le mois précédent.

« En conséquence, les pressions sur les prix pourraient être moins sensibles à une croissance plus faible que ce à quoi on pourrait généralement s’attendre. »

« Alors que les colombes prétendent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’une croissance plus faible ne se traduise par une baisse de l’inflation, les faucons s’appuient sur une partie de la faiblesse de la croissance qui provient de l’offre plutôt que de la demande », a déclaré Paul Hollingsworth, économiste en chef chez BNP Paribas. une note de recherche récente.

FRANCFORT — La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux inchangés jeudi alors que l’activité économique dans la zone euro ralentit à un rythme plus rapide que prévu.

De plus amples informations sur ce que la BCE pense de l’inflation et de la trajectoire de croissance seront révélées jeudi dans une nouvelle série de projections de ses services. Le marché s’attend à des révisions à la fois du PIB et des perspectives d’inflation de la BCE.

« Au vu des données récentes, les services de la banque vont probablement réviser à la baisse les perspectives de croissance à court terme », a déclaré Mark Wall, observateur de la BCE de Deutsche Bank, dans une note de recherche.

« Des conditions financières plus strictes et une croissance plus lente devraient se traduire par une baisse de l’inflation sous-jacente d’ici la fin de l’horizon de prévision. »

Les perspectives sont encore très incertaines. C’est ce qu’a souligné la présidente Christine Lagarde le mois dernier à Jackson Hole, la conférence annuelle de la Réserve fédérale. Ces dernières années ont été marquées par de nombreux chocs qui ont eu des effets durables sur le système économique et la transmission de la politique monétaire.

« Nous devons nous forger une vision de l’avenir et agir de manière prospective », a déclaré Lagarde dans son discours à Jackson Hole. « Mais nous ne comprendrons véritablement les effets de nos décisions qu’après coup », a-t-elle ajouté.