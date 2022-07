La Banque centrale européenne relève son taux directeur pour la première fois depuis 2011

La Banque centrale européenne a relevé les taux d’intérêt jeudi pour la première fois en 11 ans, rejoignant les mesures déjà prises par la Réserve fédérale américaine et d’autres grandes banques centrales, mais soulevant de nouvelles questions quant à savoir si la précipitation à rendre le crédit plus cher plongera les grandes économies dans la récession à le prix de la lutte contre l’inflation.

“Le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement et les taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront portés respectivement à 0,50%, 0,75% et 0,00%, à compter du 27 juillet 2022”, a indiqué la banque. , se référant à divers taux que la banque centrale facture aux banques pour les prêts et aux frais de conservation des dépôts à la banque centrale pendant une courte période.

Auparavant, certains de ces taux étaient négatifs – une pénalité visant à pousser les banques à prêter de l’argent à la place.

La hausse surprise de la banque d’un demi-point de pourcentage pour les 19 pays utilisant l’euro devrait être suivie d’une autre hausse en septembre, peut-être d’un autre demi-point.

La banque affirme que la hausse plus importante que prévu était justifiée par une “évaluation actualisée des risques d’inflation”.

La BCE arrive en retard à la fête dans son décollage des taux – un signe d’inflation qui s’est avérée plus élevée et plus tenace que prévu et de l’état plus fragile d’une économie fortement exposée à la guerre en Ukraine et à une dépendance au pétrole russe et gaz naturel. Les prévisions de récession ont augmenté pour la fin de l’année et l’année prochaine, la flambée des factures d’électricité, de carburant et de gaz portant un coup dur aux entreprises et au pouvoir d’achat des particuliers.

“Les perspectives économiques se détériorent de jour en jour”, a déclaré Carsten Brzeski, économiste en chef de la zone euro à la banque ING. “Dans le même temps, l’inflation globale continue d’augmenter et, selon nous, ne diminuera que progressivement vers la fin de l’année, si elle diminue du tout. Avec le recul, le processus de normalisation très graduel et prudent que la BCE a entamé à la fin de l’année dernière a tout simplement été trop lent et trop tard.”

Les craintes de récession ont contribué à pousser l’euro à son plus bas niveau en 20 ans par rapport au dollar américain, ce qui ajoute à la tâche de lutte contre l’inflation de la BCE en aggravant les prix déjà élevés de l’énergie. C’est parce que le prix du pétrole est en dollars.

La hausse des taux est considérée comme le remède standard à une inflation excessive, qui s’élève actuellement à 8,6 % dans la zone euro en juin et est largement due à la flambée des prix de l’énergie. Les références de la banque affectent le coût d’emprunt des banques – et aident ainsi à déterminer ce qu’elles facturent pour prêter.

‘Atterrissage en douceur’ l’objectif

Mais en rendant le crédit plus difficile à obtenir, les hausses de taux peuvent ralentir la croissance économique, une énigme majeure pour la BCE ainsi que pour la Réserve fédérale américaine. La Fed a relevé ses taux de trois quarts de point démesurés en juin et pourrait le faire à nouveau lors de sa prochaine réunion. La Banque d’Angleterre a commencé la marche à la hausse en décembre, et même la banque centrale suisse a surpris avec sa première hausse en près de 15 ans le mois dernier.

L’objectif pour toutes les banques centrales est de ramener l’inflation à des niveaux acceptables – pour la BCE, il s’agit de 2 % par an – sans faire basculer l’économie dans la récession. Il est difficile d’y remédier alors que les banques centrales inversent ce qui a été une décennie de taux et d’inflation très bas. La hausse de la BCE est la première depuis 2011.

REGARDER | L’Europe se bouscule pour une nouvelle électricité par crainte que le gaz russe ne soit coupé : L’Europe revient au charbon, craignant que la Russie n’interrompe l’approvisionnement en gaz Plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, sont confrontés à une pénurie d’approvisionnement en gaz naturel en raison de la guerre en Ukraine et augmentent leur production de charbon pour répondre aux besoins énergétiques au cas où la Russie arrêterait toutes les exportations de gaz.

Pourtant, l’économie européenne s’inquiète en plus d’une éventuelle coupure du gaz naturel russe qui est utilisé pour produire de l’électricité, chauffer les maisons et alimenter les industries à forte intensité énergétique telles que la sidérurgie, la verrerie et l’agriculture. Même sans coupure totale, la Russie a régulièrement réduit les flux de gaz, ce qui a conduit les dirigeants européens à accuser le Kremlin d’utiliser le gaz pour faire pression sur les pays au sujet des sanctions et du soutien à l’Ukraine.

Ces inquiétudes liées à la récession conduisent les analystes à penser que la trajectoire des hausses de taux de la BCE pourrait avoir une limite supérieure après les hausses attendues en septembre et jusqu’à la fin de l’année.

La hausse des taux d’intérêt fait suite à la fin du programme de relance de la banque de 1,7 billion d’euros (1,7 billion de dollars américains) qui a aidé à maintenir les coûts d’emprunt à long terme bas pour le gouvernement et les entreprises alors qu’ils traversaient la récession pandémique.

Ces taux d’emprunt sur le marché obligataire augmentent à nouveau, en particulier pour les pays les plus endettés de la zone euro comme l’Italie. La démission du Premier ministre Mario Draghi a ravivé de mauvais souvenirs de la crise de la dette européenne il y a dix ans. On craint que l’ancien président de la BCE, qui a poussé des politiques destinées à maintenir la dette gérable et à stimuler la croissance de la troisième économie européenne, ne soit pas là pour aider à empêcher la zone euro de replonger dans la crise.

Lagarde devrait dévoiler au moins certains aspects d’un nouveau filet de sécurité financier qui combattrait les taux d’emprunt gouvernementaux injustifiés alimentés par la spéculation du marché. Cependant, cela ne couvrirait probablement pas les coûts d’emprunt plus élevés résultant de décisions imprudentes du gouvernement.

Le tracas est unique à la BCE car elle supervise 19 pays qui sont dans des situations financières différentes mais qui utilisent une seule monnaie.