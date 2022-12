La Banque centrale européenne relève ses taux d’un demi-point, modérant son rythme

La Banque centrale européenne a relevé ses taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage jeudi, ralentissant son rythme par rapport aux récentes réunions, mais a averti que les taux devraient encore grimper “de manière significative” l’année prochaine, car la banque a déclaré que l’inflation serait plus tenace que prévu initialement.

Les décideurs politiques tentent de calibrer la bonne quantité de freinage nécessaire pour faire baisser l’inflation record alors même que l’économie de la région ralentit.

Le taux annuel d’inflation dans la zone euro a ralenti le mois dernier à 10 %, la première décélération en plus d’un an. Bien qu’il s’agisse d’un signe encourageant pour les banquiers centraux, d’autant plus qu’il s’est accompagné d’une baisse des taux d’inflation aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les décideurs ne se précipitent pas pour mettre fin à leur bataille contre une inflation élevée. Les services de la BCE ont déclaré que l’inflation serait en moyenne plus élevée que prévu cette année et l’année prochaine et qu’elle serait toujours supérieure à l’objectif de 2% de la banque en 2025.

“Le Conseil des gouverneurs juge que les taux d’intérêt devront encore augmenter significativement à un rythme soutenu pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour rapide de l’inflation à l’objectif à moyen terme de 2% », a déclaré la banque dans un communiqué jeudi.