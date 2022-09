La Banque centrale européenne relève ses taux d’intérêt de 75 points de base sans précédent | Actualité économique

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux directeurs de 75 points de base sans précédent, signalant que de nouvelles hausses sont probables.

Jeudi après-midi, la banque – qui fait la politique monétaire de la zone euro et de l’Union européenne – a relevé le taux de dépôt de zéro à 0,75% et le principal taux de refinancement a été relevé à 1,25%, le plus haut niveau depuis 2011.

Cela survient alors que l’inflation atteint un sommet d’un demi-siècle et que le bloc se dirige vers une probable récession hivernale.

Dans un communiqué, la BCE a déclaré: “Au cours des prochaines réunions, le Conseil des gouverneurs prévoit de relever davantage les taux d’intérêt pour freiner la demande et se prémunir contre le risque d’une hausse persistante des anticipations d’inflation.”

La banque a révisé ses prévisions économiques, prévoyant une inflation moyenne de 8,1 % cette année, 5,5 % en 2023 et 2,3 % en 2024.

L’inflation a d’abord été tirée par les prix de l’énergie – exacerbée par Russiel’invasion de Ukraine – mais il est également alimenté par la sécheresse observée ces derniers mois.

La BCE a déclaré: “Les pressions sur les prix ont continué de se renforcer et de s’étendre à l’ensemble de l’économie et l’inflation pourrait encore augmenter à court terme.

“Cette étape majeure précipite la transition du niveau très accommodant des taux directeurs vers des niveaux qui assureront le retour rapide de l’inflation à l’objectif à moyen terme de 2% de la BCE.”

La BCE a prévu une croissance du PIB de 3,1 % cette année, en hausse par rapport à la projection de 2,8 % qu’elle avait faite en juin, mais elle a réduit ses prévisions pour 2023 de 2,1 % à 0,9 %.

“La baisse de l’euro exerce une pression à la hausse sur l’inflation”

Rob Clarry, stratège en investissement chez Evelyn Partners, a déclaré: “Alors que l’inflation de la zone euro a été largement motivée par des défis du côté de l’offre plutôt que par une demande excessive, la BCE a agi avec fermeté en cherchant à éviter que les attentes d’une inflation plus élevée ne s’enracinent.

“Une autre raison cruciale est d’essayer d’arrêter la chute de l’euro par rapport au dollar américain étant donné que cela a exercé une pression à la hausse supplémentaire sur l’inflation.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré qu’il faudrait deux ans pour que l’inflation au Royaume-Uni tombe à des niveaux cibles de 2 %.



« Fondamentalement, il semble que la BCE adopte une position similaire à celle banque d’Angleterre et la Réserve fédérale : lutter contre l’inflation au détriment de la croissance économique.

“Des points positifs sur lesquels nous pouvons nous appuyer”

“Bien que les perspectives économiques semblent difficiles, nous pouvons tirer parti de certains éléments positifs.

“Premièrement, la zone euro a bien progressé dans la reconstitution de ses stocks de gaz avant l’hiver ; si cela sera suffisant, cela dépendra des flux en cours et de la météo hivernale.

“Deuxièmement, il semble qu’il y ait un consensus émergeant dans le bloc selon lequel les gouvernements doivent soutenir les ménages en subventionnant les factures d’énergie.

“En effet, cette semaine, nous avons vu l’Allemagne (65 milliards d’euros), le Portugal (2,4 milliards d’euros) et les Pays-Bas (16 milliards d’euros) annoncer des plans de soutien.

“Cela devrait soutenir les dépenses de consommation alors que la zone euro cherche à éviter une contraction économique prolongée.”

Dans le commerce des devises, l’euro est initialement passé au-dessus de la parité contre le dollar, mais s’est depuis affaibli. La livre a atteint un nouveau plus bas de deux mois et demi à 86,95 pence pour un euro en début de journée avant de se redresser un peu.