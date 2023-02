La Banque centrale européenne relève ses taux de 50 points de base et promet une nouvelle hausse en mars

L’inflation de la zone euro a chuté pour le troisième mois consécutif en janvier, selon les chiffres flash publiés mercredi, mais l’inflation globale est restée élevée à 8,5%. L’inflation sous-jacente, qui exclut l’énergie et l’alimentation, est restée stable à 5,2 %.

Dans un communiqué, il s’est engagé à “maintenir le cap en augmentant les taux d’intérêt de manière significative à un rythme régulier” et, dans un langage inhabituellement ferme, a déclaré qu’il avait l’intention de les augmenter de 50 points de base supplémentaires en mars.

“La lecture de l’économie européenne reste complexe, car elle est soumise à des forces opposées et asynchrones… Il serait prématuré de supposer que la BCE baissera ses taux à la fin de cette année”, a déclaré Broyer.

Sylvain Broyer, économiste en chef pour la région EMEA chez S&P Global Ratings, a déclaré qu’il semblait désormais que le cycle des taux de la BCE culminerait entre 3 et 3,5 %, mais qu’il était difficile d’être précis après l’annonce de jeudi.

“Dans l’ensemble, l’économie s’est avérée plus résistante que prévu et devrait s’améliorer au cours des prochains trimestres”, a-t-elle déclaré.

Cependant, elle a poursuivi: “Les risques pesant sur les perspectives de croissance économique sont devenus plus équilibrés”, notant que l’approvisionnement en gaz était plus sûr, que les pressions sur l’offre s’atténuaient, que la confiance des consommateurs s’améliorait et que la hausse des salaires et la baisse des prix de l’énergie stimuleraient la consommation.

Évoquant la situation économique de la zone euro, elle a noté que la croissance avait ralenti à 0,1 % au quatrième trimestre et devrait rester faible à court terme, l’incertitude géopolitique persistante et le resserrement des conditions de financement pesant sur la croissance.

En décembre, la BCE a annoncé qu’à partir de mars, elle commencerait à réduire son bilan de 5 000 milliards d’euros (5 490 milliards de dollars) de 15 milliards d’euros par mois en moyenne jusqu’à fin juin 2023.

La banque centrale de la zone euro a injecté des milliards dans l’économie européenne (via des achats d’obligations) au cours de la dernière décennie pour tenter de stimuler la croissance lors de différentes crises, comme la pandémie de coronavirus. Une réduction de son bilan et la vente de son portefeuille obligataire sont considérées comme un moyen supplémentaire de resserrer sa politique en plus des hausses de taux.

Jeudi, il a déclaré que, conformément à la pratique actuelle, il poursuivrait les réinvestissements partiels de sa dette arrivant à échéance. Les réinvestissements sur le marché obligataire sont considérés comme stimulants et peuvent alléger la pression sur les coûts d’emprunt pour certains pays.

“Les montants de réinvestissement restants seront répartis proportionnellement à la part des rachats dans chaque programme constitutif de l’APP (Asset Purchase Programme) et, dans le cadre du programme d’achat du secteur public (PSPP), à la part des rachats de chaque juridiction et dans les pays et émetteurs supranationaux », indique son communiqué.

Lagarde a déclaré à Annette Weisbach de CNBC lors de la conférence de presse que la normalisation du bilan n’était pas son principal outil et devait être considérée comme un complément à des taux plus élevés.

Elle a déclaré que les détails du plan étaient basés sur les principes de “continuité et cohérence” ainsi que de “simplicité et neutralité”, et que la BCE signalerait clairement son cap.