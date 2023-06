La Banque centrale européenne relève ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de juin 2023

La Banque centrale européenne a annoncé jeudi une nouvelle hausse de taux de 25 points de base, portant son principal taux directeur à 3,5%.

La banque centrale a relevé ses taux depuis juillet 2022 dans le but de faire baisser l’inflation record dans la région. La dernière lecture de l’inflation a montré que les prix se refroidissaient à un rythme plus rapide que prévu, avec une inflation globale de 6,1 % en mai et une inflation sous-jacente, qui exclut les éléments volatils, de 5,3 %. Cela reste cependant bien au-dessus de l’objectif de 2 % d’inflation globale de la BCE.

Alors que les marchés attendaient largement la décision de jeudi, les investisseurs affirment qu’il y a beaucoup d’incertitude quant à ce que la BCE pourrait faire au-delà de l’été.

« Les futures décisions du Conseil des gouverneurs garantiront que les taux d’intérêt directeurs de la BCE seront ramenés à des niveaux suffisamment restrictifs pour permettre un retour rapide de l’inflation à l’objectif à moyen terme de 2 % et seront maintenus à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire », a déclaré la BCE dans un communiqué.

Malgré le récent refroidissement de l’inflation, la BCE a en fait relevé ses attentes globales et fondamentales pour cette année et la suivante. Il s’attend désormais à une inflation globale de 5,4 % cette année, de 3 % en 2024 et de 2,2 % en 2025.

La BCE est également devenue plus négative à l’égard de la croissance dans les années à venir. Elle a révisé à la baisse ses chiffres de croissance à 0,9 % cette année et à 1,5 % en 2024. Une estimation réalisée il y a trois mois indiquait un taux de PIB de 1 % cette année et de 1,6 % en 2024.

L’euro s’est apprécié face au dollar américain et les rendements obligataires européens ont augmenté à la suite de l’annonce.