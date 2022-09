La Banque centrale européenne pourrait déclencher une énorme hausse des taux

FRANCFORT, Allemagne – La Banque centrale européenne devrait anticiper une série de hausses de taux et sacrifier la croissance dans la région en raison de la hausse du coût de la vie qui menace de monter encore plus haut.

Discours d’Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, à Jackson Hole donner le ton pour la prochaine réunion politique cette semaine. Avec une inflation dans la zone euro qui devrait atteindre au moins 10% dans les mois à venir et le risque d’une flambée des prix à la consommation, une hausse “jumbo” des taux de 75 points de base jeudi est certainement une possibilité.

“Comme les hausses anticipées peuvent avoir un impact plus important sur les anticipations d’inflation qu’une approche plus progressive, un mouvement de 75 points de base pourrait avoir du sens”, a déclaré Holger Schmieding, observateur de la BCE et économiste en chef de Berenberg, dans une note de recherche.

“Bien qu’il soit largement intégré, il pourrait encore exacerber les tensions sur les marchés obligataires.”

L’arrêt récent des livraisons de gaz vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1 a non seulement fait baisser les stocks et accru le risque de récession en Europe, mais a également poussé les rendements à 10 ans du gouvernement italien à 4 %, le plus haut niveau depuis la mi-juin. avant que la BCE n’annonce la création d’un outil anti-fragmentation. Les rendements élevés de l’Italie – bien plus élevés que ceux de l’Allemagne – signifient que le gouvernement de Rome doit payer plus pour emprunter, exacerbant les inquiétudes concernant son lourd endettement.

L’inflation dans la zone euro a atteint 9,7 % en août et avec la pression continue sur les prix de l’énergie, elle devrait atteindre des niveaux à deux chiffres dans les mois à venir. Dans le même temps, le risque d’une récession pèse sur l’économie de la région alors que les consommateurs ressentent la douleur et réduisent leur consommation, et que les entreprises sont aux prises avec des prix élevés de l’énergie.