La Banque centrale européenne devrait relever ses taux malgré les craintes de ralentissement

La Banque centrale européenne devrait augmenter jeudi les taux d’intérêt pour la deuxième fois cette année dans une tentative risquée de calmer l’inflation sans conduire l’économie en manque d’énergie dans la récession. Réuni à Francfort, en Allemagne, le conseil d’administration de la banque devrait augmenter son principal taux de dépôt jusqu’à trois quarts de point de pourcentage, rejoignant la Réserve fédérale et d’autres grandes banques centrales dans un assaut à pleine gorge contre la hausse des prix, ont déclaré des économistes. .

Alors que des taux d’intérêt plus élevés devraient ralentir l’économie et ainsi atténuer la pression sur les prix, qui ont augmenté de près de 9 % au cours de l’année écoulée, ils pourraient également assombrir encore plus les perspectives économiques de plus en plus sombres.

“Ils sont dans une situation impossible”, a déclaré Eric Winograd, économiste principal chez AllianceBernstein à New York. “Ils sont confrontés à un choc auquel il n’y a pas de bonne réponse politique.”

Les hausses de taux sont de peu d’aide pour l’inflation de 22% en Estonie, la pire d’Europe

Les ménages et les entreprises européens sont confrontés à une grave pénurie d’énergie cet hiver suite à la décision de la Russie d’arrêter les livraisons de gaz naturel vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1. Moscou accuse les problèmes techniques de son principal pipeline liés aux sanctions occidentales sur la guerre en Ukraine. Mais les responsables européens considèrent cette décision comme punitive, conçue pour affaiblir l’opposition à l’invasion russe.

L’économie de la zone euro a progressé de 4,1 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente. Mais alors que les prix du gaz naturel montent en flèche, certains des géants industriels européens envisagent d’éventuels ralentissements du travail et des réductions de production pour économiser le carburant.

La BCE a relevé son principal taux de dépôt d’un demi-point en juillet, sa première augmentation en 11 ans, et elle a signalé que d’autres mesures de ce type étaient à venir. Mais les décideurs européens ont agi plus lentement que la Réserve fédérale et la hausse des taux d’intérêt américains a contribué à la baisse de 16 % de l’euro face au dollar.

Alors même que les traders prévoyaient une hausse significative des taux, l’euro s’est replié face au dollar.

“Les marchés regardent à travers les hausses de la BCE et se concentrent sur la profonde récession imminente qui va engloutir la zone euro. Les hausses de la BCE aggraveront cette récession, et non l’amélioreront », a écrit Robin Brooks, économiste en chef de l’Institute of International Finance, sur Twitter.