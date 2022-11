La Banque centrale européenne déclare que le bitcoin est sur la “voie de la non-pertinence”

Andréa Ronchini | NurPhoto via Getty Images

La Banque centrale européenne a vivement critiqué bitcoins mercredi, affirmant que la crypto-monnaie est sur une “voie vers la non-pertinence”.

Dans un article de blog intitulé “Le dernier combat de Bitcoin”, le directeur général de la BCE, Ulrich Bindseil, et l’analyste Jürgen Schaff ont déclaré que, pour les partisans du bitcoin, la stabilisation apparente de son prix cette semaine “signale une pause sur la voie vers de nouveaux sommets”.

“Cependant, il est plus probable qu’il s’agisse d’un dernier sursaut artificiel avant la voie vers la non-pertinence – et cela était déjà prévisible avant que FTX ne fasse faillite et n’envoie le prix du bitcoin bien en dessous de 16 000 USD”, ont-ils écrit.

Le bitcoin a dépassé les 17 000 dollars mercredi, marquant un sommet en deux ans pour la plus grande pièce numérique au monde. Cependant, il a eu du mal à maintenir ce niveau, chutant légèrement à 16 875 $. Vijay Ayyar, vice-président du développement de l’entreprise et international chez Crypto Exchange Luno, a averti que le rebond n’est probablement qu’un rallye du marché baissier et ne serait pas maintenu. “Ce n’est qu’un nouveau test baissier”, a-t-il déclaré à CNBC.

Les remarques des responsables de la BCE sont opportunes, l’industrie de la cryptographie étant sous le choc de l’un de ses échecs les plus catastrophiques de l’histoire récente – la chute de FTX, un échange autrefois évalué à 32 milliards de dollars. Et le marché a été largement en baisse cette année au milieu des taux d’intérêt plus élevés de la Réserve fédérale.

Bindseil et Schaff ont déclaré que le bitcoin ne correspondait pas au moule d’un investissement et ne convenait pas non plus comme moyen de paiement.

“La conception conceptuelle et les lacunes technologiques de Bitcoin le rendent discutable en tant que moyen de paiement : les vraies transactions Bitcoin sont lourdes, lentes et coûteuses”, ont-ils écrit. “Bitcoin n’a jamais été utilisé de manière significative pour des transactions légales dans le monde réel.”