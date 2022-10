La banque centrale égyptienne relève ses taux directeurs de 2%

L’intervention vise principalement à compenser la hausse de l’inflation, qui a dépassé 15 % en septembre, et à alléger la pression financière sur les ménages à revenu faible et moyen.

L’économie égyptienne a été durement touchée par la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine, des événements qui ont perturbé les marchés mondiaux et fait grimper les prix du pétrole et des denrées alimentaires dans le monde. L’Égypte est le plus grand importateur de blé au monde, dont la plupart provenaient de Russie et d’Ukraine. L’approvisionnement du pays est soumis aux variations de prix sur le marché international.