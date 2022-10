La banque centrale égyptienne relève ses taux directeurs de 2%

Le Caire (AP) – La banque centrale égyptienne a déclaré jeudi qu’elle avait relevé ses taux d’intérêt directeurs de 2% dans le but de lutter contre la flambée de l’inflation dans le pays arabe.

Le comité de politique monétaire de la banque a déclaré dans un communiqué avoir relevé le nouveau taux de prêt à 14,25% et le taux de dépôt à 13,25%. Le taux d’actualisation a également été relevé à 13,75%, a-t-il précisé.

L’intervention vise principalement à compenser la hausse de l’inflation, qui a dépassé 15 % en septembre, et à alléger la pression financière sur les ménages à revenu faible et moyen.

L’économie égyptienne a été durement touchée par la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine, des événements qui ont perturbé les marchés mondiaux et fait grimper les prix du pétrole et des denrées alimentaires dans le monde. L’Égypte est le plus grand importateur de blé au monde, dont la plupart provenaient de Russie et d’Ukraine. L’approvisionnement du pays est soumis aux variations de prix sur le marché international.

“L’objectif de relever les taux directeurs est d’ancrer les anticipations d’inflation et de contenir les pressions du côté de la demande”, a déclaré la banque.

La banque a également déclaré qu’elle commencerait à supprimer un système pour les importateurs, un processus de bureaucratie introduit en février pour contrôler la demande de devises pour les importations.

Suite à l’annonce de la banque, la livre égyptienne a perdu de sa valeur par rapport au dollar américain, passant d’environ 19,75 livres pour un dollar à au moins 22,25 livres pour un dollar, selon les données fournies par la Banque nationale d’Égypte.

Mercredi soir, le Premier ministre égyptien Mustafa Madbouly a également annoncé une augmentation de 15 % du salaire mensuel minimum, de 2 700 livres (137 dollars) à 3 000 livres (152 dollars). L’annonce du Premier ministre Mustafa Madbouly marque la quatrième hausse du salaire minimum depuis l’entrée en fonction du président Abdel Fattah el-Sissi en 2014.

Le gouvernement est engagé dans des négociations de plusieurs mois avec le Fonds monétaire international pour un nouveau prêt afin de soutenir un programme de réforme et d’aider à relever les défis économiques causés par la guerre en Europe.

Environ un tiers des 104 millions d’Egyptiens vivent dans la pauvreté, selon les chiffres du gouvernement.

