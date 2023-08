La Banque centrale de Russie procède à une hausse massive et d’urgence des taux d’intérêt

TALLINN, Estonie (AP) – La banque centrale de Russie a procédé mardi à une forte hausse des taux d’intérêt, une mesure d’urgence conçue pour lutter contre l’inflation et renforcer le rouble après la chute du pays. la monnaie a atteint sa valeur la plus basse depuis le début de la guerre avec l’Ukraine.

Le rouble a perdu plus d’un tiers de sa valeur depuis le début de l’année alors que Moscou augmente ses dépenses militaires et que les sanctions occidentales pèsent sur sa les revenus des expéditions d’énergie. La devise de pavillon ne signifie pas que le L’économie russe est en chute libre – bien qu’il soit confronté à des défis, notamment la hausse des prix pour les ménages et les entreprises, selon des analystes qui étudient la Russie.

Un taux de change plus bas permet à Moscou de transférer les dollars qu’il gagne de la vente de pétrole et de gaz naturel en plus de roubles pour payer les pensions et gérer les agences gouvernementales. Mais la baisse de valeur est allée un peu trop loin et les autorités la resserrent maintenant, selon les analystes.

La banque centrale russe a procédé mardi à une forte hausse des taux d’intérêt de 3,5 points de pourcentage, une mesure d’urgence conçue pour lutter contre l’inflation et renforcer le rouble après que la monnaie du pays a atteint sa valeur la plus basse depuis le début de la guerre avec l’Ukraine.

Alors qu’avec le temps, les sanctions éroderont la croissance économique à long terme, le rouble récemment plus faible « n’implique pas une crise économique sous-jacente, cela ne suggère pas que la Russie est sur le point de tomber d’une falaise », a déclaré Chris Weafer, PDG de Macro-Advisory Partners. .

La banque centrale a relevé son taux directeur de 3,5 points de pourcentage à 12% après avoir annoncé une réunion de son conseil d’administration un jour plus tôt alors que le rouble baissait.

La monnaie russe a dépassé lundi 101 roubles pour un dollar, atteignant son plus bas niveau en près de 17 mois. Le rouble s’est renforcé après l’annonce de la hausse des taux, mais a depuis renoncé à certains de ces gains pour atteindre environ 98 pour un dollar.

La banque centrale affirme que la demande de biens a dépassé la capacité du pays à augmenter sa production, augmentant l’inflation et affectant « la dynamique du taux de change du rouble par une demande élevée d’importations ».

Jusqu’à présent, la baisse du rouble convenait au gouvernement car elle augmentait le montant en roubles pour chaque dollar de revenus pétroliers, aidant le Kremlin à maintenir ses dépenses dans les programmes militaires et sociaux, a déclaré Weafer.

Le gouvernement et la banque centrale ont réussi à gérer la baisse du rouble en disant aux exportateurs d’énergie quand échanger leurs gains en dollars. « C’est une monnaie entièrement gérée », a déclaré Weafer.

Cette dévaluation intentionnelle « semble désormais exagérée. Je pense que c’est maintenant le message de la banque centrale – la faiblesse était planifiée, mais elle est exagérée et ils veulent la retirer », a-t-il déclaré.

Sergei Guriev, prévôt et professeur d’économie à l’Institut d’études politiques de Paris, a également déclaré « qu’il n’y a pas de catastrophe » bien que l’économie russe ait de « gros problèmes » – tels que la baisse des revenus pétroliers et gaziers, les capitaux qui fuient le pays, une déficit budgétaire et le rouble plus faible.

Il était « politiquement important » pour les autorités russes d’avoir la monnaie nationale à moins de 100 roubles pour un dollar, donc une fois que le rouble a franchi ce seuil sensible cette semaine, la banque centrale a pris des mesures, a déclaré Guriev.

Un rouble plus faible profite au gouvernement mais signifie également « des coûts plus élevés pour les ménages et pour certaines parties de la machine de guerre russe », a déclaré Guriev.

« Si vous avez besoin d’acheter des composants (d’armes) en Iran ou de contourner les sanctions via des pays tiers, vous avez besoin de devises étrangères », a déclaré Guriev. « C’est pourquoi vous avez le déficit budgétaire. »

La hausse des taux est intervenue après que le conseiller économique du président Vladimir Poutine, Maksim Oreshkin, a accusé lundi la faiblesse du rouble de « politique monétaire relâchée » dans un éditorial, affirmant que la banque centrale dispose de « tous les outils nécessaires » pour stabiliser la situation et qu’il s’attend à une normalisation prochainement.

En augmentant les coûts d’emprunt, la banque centrale tente de lutter contre les flambées de prix alors que la Russie importe davantage et exporte moins, en particulier pétrole et gaz naturel, les dépenses de défense augmentant et les sanctions faisant des ravages. Importer plus et exporter moins signifie un excédent commercial plus petit, qui pèse généralement sur la monnaie d’un pays.

L’inflation a atteint 7,6% au cours des trois derniers mois, a indiqué la banque centrale. Il a également augmenté ses taux de 1 point de pourcentage le mois dernier, affirmant que l’inflation devrait continuer à augmenter et que la chute du rouble ajoute au risque. Sa prochaine réunion est prévue le 15 septembre.

Après Les pays occidentaux ont imposé des sanctions sur la Russie à propos de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, le rouble a plongé jusqu’à 130 pour un dollar, mais la banque centrale a relevé son taux d’intérêt directeur jusqu’à 20 % dans les jours qui ont suivi et a décrété des contrôles de capitaux qui stabilisé la valeur de la monnaie. Il a ensuite commencé à réduire les taux.