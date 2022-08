La banque centrale de Norvège relève ses taux de 50 points de base

La banque centrale de Norvège a relevé jeudi son taux d’intérêt de référence de 50 points de base et a annoncé une nouvelle hausse probable en septembre alors que l’inflation monte en flèche.

L’augmentation porte le taux des dépôts à vue de la Norges Bank à 1,75% contre 1,25%, dépassant ses prévisions antérieures en juin. L’inflation norvégienne a atteint un taux annuel de 4,5 % en juillet, contre 3,6 % en juin et bien au-dessus des projections du consensus de 3,8 %.

Dans son avis de décision, le comité de politique monétaire de la Norges Bank a déclaré que l’activité dans l’économie norvégienne restait élevée, avec peu de capacités de réserve, tandis que le chômage avait encore diminué et se situait à un niveau très bas.

Les responsables politiques ont également remarqué que les hausses de prix s’étaient généralisées ces derniers mois et pourraient indiquer que l’inflation restera élevée plus longtemps que prévu. La banque centrale a suggéré qu’une hausse plus rapide des taux maintenant réduirait le risque d’une inflation élevée devenant “enracinée”, ce qui nécessiterait un resserrement plus prononcé de la politique monétaire à l’avenir.

“Un taux directeur nettement plus élevé est nécessaire pour atténuer les pressions sur l’économie norvégienne et ramener l’inflation vers l’objectif”, a déclaré la gouverneure Ida Wolden Bache.

Le rapport de jeudi a également noté qu’il existe un risque que “le peu de capacités inutilisées dans l’économie norvégienne et les pressions persistantes sur les prix mondiaux conduisent à une nouvelle accélération de l’inflation des prix”.

Pourtant, le comité a reconnu que si le resserrement de la politique monétaire peut refroidir le marché du logement et limiter plus rapidement la consommation des ménages, il existe également un risque de ralentissement plus marqué de la croissance mondiale.