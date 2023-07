La banque centrale chinoise PBOC se dote d’un nouveau secrétaire du parti

BEIJING – La Banque populaire de Chine a annoncé samedi que Pan Gongsheng, chef du régulateur des changes du pays, deviendrait le secrétaire du parti de la banque centrale.

Dans un pays gouverné par le Parti communiste chinois, le secrétaire du parti d’une institution détient généralement le plus d’influence.

La nomination de Pan à ce poste intervient alors que Pékin continue de déployer des changements de leadership. Le congrès du Parti qui a duré deux décennies en octobre et une réunion parlementaire annuelle en mars ont donné au président Xi Jinping un troisième mandat sans précédent.

L’ancien secrétaire du parti de la PBOC, Guo Shuqing, dirigeait la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances.

Cette institution a été absorbée par la National Financial Regulatory Administration dans le cadre d’une refonte de la réglementation financière annoncée en mars et qui devrait entrer en vigueur cette année. Le secrétaire et directeur du parti de l’administration est Li Yunze, une rare personne nommée au niveau ministériel de la jeune génération des années 1970.