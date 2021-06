La banque centrale chinoise exhorte Alipay et les banques à sévir contre la crypto

La banque centrale de Chine a déclaré lundi qu’elle avait exhorté plusieurs sociétés de paiement et banques à réprimer la spéculation sur les crypto-monnaies, ajoutant aux appels de Pékin pour des restrictions sur le bitcoin et d’autres devises numériques.

La Banque populaire de Chine a déclaré avoir convoqué les principaux prêteurs, notamment la Banque industrielle et commerciale de Chine et la Banque agricole de Chine, et Alipay, le service de paiement mobile géré par la filiale d’Alibaba Ant Group, pour leur dire qu’ils ne doivent pas fournir de services liés à la cryptographie. .

Les commentaires renforcent la ligne dure de Pékin sur la cryptographie. En 2017, le gouvernement chinois a interdit les soi-disant offres de pièces initiales, un moyen d’émettre de nouveaux jetons numériques et de collecter des fonds. Les autorités ont également réprimé les entreprises impliquées dans des opérations de cryptographie, telles que les échanges locaux.

En mai, la Chine a déclaré que les institutions financières et les sociétés de paiement étaient interdites de fournir des services liés aux transactions cryptographiques.