La banque centrale chinoise est «très inquiète» pour certaines monnaies numériques

BEIJING – La banque centrale de Chine est « très inquiète » des risques pour le système financier mondial liés aux monnaies numériques développées par le secteur privé, en particulier les soi-disant pièces stables mondiales.

Ces monnaies numériques sont liées à une valeur fixe, telle qu’une monnaie soutenue par le gouvernement comme le dollar américain. Un exemple populaire est Tether, qui a suscité des inquiétudes au sein du gouvernement américain et se classe troisième en termes de capitalisation boursière derrière les crypto-monnaies bien connues bitcoin et ethereum.

« Les pièces dites stables de certaines organisations commerciales, en particulier pièces stables mondiales, peut entraîner des risques et des défis pour le système monétaire international, et le système de paiement et de règlement, etc. », a déclaré aux journalistes Fan Yifei, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine, jeudi en mandarin, selon une traduction de CNBC.

« Nous sommes toujours assez inquiets à propos de ce problème, nous avons donc pris des mesures », a déclaré Fan.