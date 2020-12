BEIJING: la banque centrale chinoise a appelé à une acceptation plus large des espèces dans les activités économiques et s’est engagée à punir ceux qui refusent d’accepter les paiements en espèces à la suite d’un écart croissant dans l’accès aux services numériques.

Les paiements en ligne de la Chine via des codes à barres et des applications de paiement tierces telles que Ant Group Alipay et Tenpay de Tencent Holdings ont gagné en popularité au fil des ans grâce aux politiques gouvernementales visant à promouvoir l’innovation.

Certains commerçants et institutions sont devenus réticents à accepter des espèces pour des raisons telles que le contrôle des coûts ou l’expérience utilisateur, la tendance étant accélérée par le COVID-19[feminine pandémie, a déclaré mardi la Banque populaire de Chine (PBOC) dans un communiqué.

«Les espèces en renminbi (yuan) sont le moyen de paiement le plus élémentaire. Les entités ou les individus ne peuvent pas refuser de l’accepter », a déclaré la PBOC, ajoutant que la banque centrale enquêterait et punirait les entreprises ou les individus qui refusent d’accepter des espèces ou adoptent des mesures discriminatoires contre les paiements en espèces.

Dans un communiqué séparé, la banque centrale a déclaré que les paiements de certains services publics de base tels que les traitements médicaux, les frais d’eau, d’électricité et de gaz ont progressivement migré en ligne.

La transition a laissé les personnes âgées derrière, car il est plus difficile pour certains d’entre eux de s’adapter aux nouvelles technologies numériques que les plus jeunes, a-t-il déclaré.

«L’innovation des modes de consommation et de paiement devrait être propice à… protéger les moyens de subsistance des gens et renforcer le sentiment de bonheur du public», a déclaré la PBOC dans l’avis.

La PBOC a demandé instamment à toutes les entités et à tous les individus de ne pas faire de discrimination ni de prendre des mesures peu pratiques pour exclure les paiements en espèces et créer des «lacunes de la numérisation».

«Les établissements de paiement non bancaires ne doivent pas promouvoir le concept de moyens de paiement sans espèces ou discriminatoires sous quelque forme que ce soit», a-t-il déclaré.