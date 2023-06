La banque centrale américaine maintient les taux d’intérêt stables – mais annonce que 2 autres hausses sont à venir

La Réserve fédérale a maintenu son taux directeur inchangé mercredi après l’avoir relevé 10 fois de suite pour lutter contre la forte inflation. Mais dans un geste surprise, la Fed a signalé qu’elle pourrait augmenter ses taux deux fois de plus cette année, dès le mois prochain.

La décision de la Fed de laisser son taux de référence à environ 5,1 %, son plus haut niveau en 16 ans, suggère qu’elle pense que les taux d’emprunt beaucoup plus élevés qu’elle a conçus ont permis de maîtriser l’inflation. Mais les hauts responsables de la Fed veulent prendre le temps d’évaluer plus en détail comment leurs hausses de taux ont affecté l’inflation et l’économie.

« Maintenir le taux cible stable lors de cette réunion permet au comité d’évaluer des informations supplémentaires et leurs implications » pour les politiques de la Fed, a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

Les 18 décideurs de la banque centrale envisagent de relever son taux directeur d’un demi-point supplémentaire cette année, à environ 5,6%, selon les prévisions économiques qu’ils ont publiées mercredi.

Les projections économiques ont révélé une Fed plus belliciste que ne l’avaient prévu de nombreux analystes. Douze des 18 décideurs prévoient au moins deux autres augmentations d’un quart de point du taux de la Fed. Quatre ont soutenu une augmentation d’un quart de point. Seuls deux responsables envisageaient de maintenir les taux inchangés.

La série agressive de hausses de taux de la Fed, qui a rendu les prêts hypothécaires, les prêts automobiles, les cartes de crédit et les emprunts des entreprises plus coûteux, visait à ralentir les dépenses et à vaincre la pire poussée d’inflation depuis quatre décennies. Les taux hypothécaires ont bondi et les taux moyens des cartes de crédit ont dépassé 20 % pour atteindre un niveau record.

Les hausses de taux de la banque centrale ont coïncidé avec une baisse constante de l’inflation à la consommation, d’un sommet de 9,1 % en juin dernier à 4 % en mai. Mais si l’on exclut la volatilité des prix de l’alimentation et de l’énergie, l’inflation dite sous-jacente reste chroniquement élevée. L’inflation sous-jacente était de 5,3 % en mai par rapport à 12 mois plus tôt, bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed.