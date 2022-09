La banque avertit que les taux d’intérêt augmenteront “autant que nécessaire” pour contenir l’inflation

La Banque d’Angleterre a averti aujourd’hui qu’elle était prête à relever les taux d’intérêt “autant que nécessaire” pour contenir l’inflation.

L’avertissement est intervenu au milieu de la panique sur les marchés au sujet du mini-budget de vendredi, qui a provoqué une forte chute de la valeur de la livre, qui a atteint un creux record un peu au-dessus de 1,03 $ contre le dollar américain en début de séance aujourd’hui.

Les commerçants ont été effrayés par la perspective que le cadeau fiscal non financé de 45 milliards de livres sterling du chancelier Kwasi Kwarteng alimente l’inflation.

Quelques minutes après la fermeture des marchés, le gouverneur de la Banque, Andrew Bailey, a publié une déclaration indiquant clairement que le comité de politique monétaire, qu’il préside, est prêt à agir pour maîtriser la hausse des prix.

“Le MPC n’hésitera pas à modifier les taux d’intérêt autant que nécessaire pour ramener l’inflation à l’objectif de 2% de manière durable à moyen terme”, a-t-il déclaré.

La déclaration est intervenue quelques minutes après que le chancelier Kwasi Kwarteng a annoncé qu’il ferait une déclaration en novembre établissant de nouvelles règles budgétaires pour le gouvernement, après que les règles dont il avait hérité de son prédécesseur Rishi Sunak aient été déchirées vendredi.

Surtout, il a également révélé que le chien de garde des dépenses du gouvernement, le Bureau de la responsabilité budgétaire, sera autorisé à publier son évaluation de l’impact de ses changements parallèlement à la déclaration. L’OBR a été empêché de le faire vendredi dernier au motif que le paquet du chancelier n’était pas un budget complet.

Alors que l’inflation se situe actuellement à 9,9 % et que les taux d’intérêt sont le seul levier de la Banque pour la réduire, l’ambition de M. Bailey de la ramener à l’objectif de 2 % à moyen terme implique une volonté d’introduire de nouvelles hausses importantes du taux de base.

Et son commentaire selon lequel le taux directeur sera autorisé à augmenter “autant que nécessaire” alimentera les attentes selon lesquelles il pourrait atteindre des niveaux encore plus élevés que les 6% prévus par certains commerçants – faisant grimper les prêts hypothécaires et le coût d’emprunt.