La banque australienne exclusivement numérique Xinja a annoncé qu’elle mettrait fin à ses comptes d’épargne et de transaction.

Xinja a blâmé la pandémie de coronavirus et un environnement de mobilisation de capitaux « de plus en plus difficile » pour cette décision.

« Suite à un examen du marché australien, Xinja a décidé de retirer le compte bancaire et le compte Stash (d’épargne) et de cesser d’être une banque », ont-ils déclaré mercredi.

«C’était une décision incroyablement difficile.

La néobanque numérique indépendante, qui a promis un taux d’épargne de 3%, a déclaré qu’il y avait « amplement » de temps pour transférer des fonds.

«Rassurez-vous, vos fonds sont totalement en sécurité», lit-on sur le site Internet de Xinja.

Selon les conditions du produit, Xinja donne à ses clients le préavis de 7 jours requis avant de fermer le compte Stash et les encouragera à transférer les fonds des comptes bancaires dès que possible.

L’Australian Prudential Regulation Authority surveille de près le retour des dépôts de Xinja.

Xinja espère recentrer l’activité dans d’autres domaines tels que son produit d’échange d’actions américaines, Dabble.