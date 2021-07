La banque annule la carte de crédit du leader des Proud Boys, Enrique Tarrio, citant une « action en justice défavorable » – RT USA News

Oubliez l’annulation sur les plateformes de médias sociaux, essayez de perdre votre accès à l’argent. C’est ce que la banque Capital One aurait fait à Enrique Tarrio, leader du groupe controversé Proud Boys, en annulant sa carte de crédit.

La carte de crédit de Tarrio, qu’il possédait depuis près de 12 ans, a été brutalement annulée fin juin, a-t-il révélé mercredi au site d’information conservateur Gateway Pundit. Il a montré à GP une copie de la lettre qui lui a été envoyée, justifiant le déménagement de la banque « découvrir une action en justice défavorable, passée ou présente, impliquant une personne ou une entité associée au compte ».

EXCLUSIF: Capital One annule la carte de crédit du leader des fiers garçons, Enrique Tarrio, pour « action juridique défavorable passée ou présente » https://t.co/3t1Xe3trSg – Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 7 juillet 2021

Le seul « une action en justice » impliquant actuellement Tarrio est une accusation de délit de destruction de biens et de possession d’armes, après avoir prétendument brûlé une bannière Black Lives Matter à Washington, DC l’année dernière. Il a été arrêté pour cet incident à la veille de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis et a reçu l’ordre de quitter DC.

«Je ne sais pas si je suis déjà engourdi par le fait d’être banni des plates-formes ou s’il s’agit d’une acceptation de la voie du nouvel« Occident ». Je ne sais pas ce qu’il faudrait pour enfin rassembler les républicains pour s’exprimer et légiférer contre cette pratique inconstitutionnelle et inhumaine de défier les conservateurs. Peut-être que si cela leur arrivait… parce que cela arriverait… ils commenceraient à faire quelque chose à ce sujet », Tarrio a dit à GP. « Pour l’instant, je ferai ce que tout entrepreneur ferait… et c’est trouver une solution temporaire à ce problème jusqu’à ce qu’il soit résolu. »

Dans la mesure où Tarrio « définition » a été remarqué, les réactions à ce sujet ont principalement exprimé des inquiétudes. Plus de quelques commentateurs en ligne s’inquiètent d’un style chinois « crédit social » système appliqué de facto aux États-Unis. D’autres ont souligné qu’entre les entreprises refusant d’accepter de l’argent liquide et les fournisseurs interdisant les personnes, celles dont les points de vue sont jugés « inacceptable » par le monde de l’entreprise serait empêché d’acheter quoi que ce soit, « intentionnellement. »

Le crédit social arrive – Daniel Goldstein (@DanielG59979651) 7 juillet 2021

« Que vous aimiez Tarrio ou non, le fait que les banques interdisent les gens pour des raisons idéologiques crée un dangereux précédent » un commentateur a écrit, soulignant que le secteur financier est fortement réglementé et que les républicains du Congrès pourraient et devraient faire quelque chose pour mettre fin à ces pratiques.

Que vous aimiez Tarrio ou non, le fait que les banques interdisent les gens pour des raisons idéologiques crée un dangereux précédent. Étant donné qu’il s’agit d’une industrie fortement réglementée, les républicains du Congrès pourraient facilement mettre un terme à ce genre de chose s’ils le souhaitaient. Ils feraient mieux de le faire. https://t.co/BJOH22Fosl – John Hawkins (@johnhawkinsrwn) 7 juillet 2021

Jusqu’à présent, le GOP n’a pas – pas même lorsque leurs propres candidats au Congrès ont été touchés. Le mois dernier, Wells Fargo a fermé les comptes de l’ancien candidat à la Chambre Pete D’Abrosca et de l’ancienne candidate au Sénat Lauren Witzke.

La banque a insisté « ne prend pas en compte les opinions ou les affiliations politiques dans la prise de décisions concernant les comptes », mais a refusé de préciser la raison de la décision citant « informations client confidentielles », en disant seulement que c’était « traité de manière appropriée ».

Alors que les principales plates-formes de la Silicon Valley interdisaient les personnes ayant une politique hétérodoxe, leurs défenseurs ont fait valoir qu’elles étaient immunisées contre le premier amendement en tant qu’entreprises privées, et que les personnes déplateformes « construire le leur. » Lorsque les conservateurs ont essayé exactement cela avec Parler, la plate-forme a d’abord été lancée dans les magasins d’applications Google et Apple, puis mise hors ligne par les services cloud d’Amazon.





Gab, un concurrent de Twitter créé en 2015 – avant l’ère du déplatformage politique – s’est également heurté à « définition » problèmes, le PDG Andrew Torba révélant en février que trois banques les avaient abandonnées ou avaient refusé de faire affaire avec elles, citant l’attention négative de la presse. Deux autres banques ont fait de même depuis, a déclaré Torba.

