La banque alimentaire sort des sentiers battus pour économiser de l’argent alors que le coût du carton monte en flèche

Des dizaines de bénévoles ont livré plus de 500 caisses de bière rouge vif partout dans la région métropolitaine de Toronto samedi, mais ne jugez pas une caisse à son couvercle.

Environ 25 $ de nourriture ont été glissés dans chaque boîte Budweiser rouge, chargée de lentilles et de pâtes au lieu d’infusion.

L’utilisation de ces boîtes données a permis à la Daily Bread Food Bank de Toronto d’effacer le coût des boîtes en carton, augmenté récemment par tout, du dollar américain au prix de la pâte de bois.

Avec plus de 500 paniers des fêtes à livrer le week-end dernier à Toronto, les boîtes dans lesquelles ils étaient emballés étaient importantes, a déclaré le président du Rotary Club de Toronto, dont les membres se sont portés volontaires pour aider aux livraisons.

“Le prix du carton a triplé cette année, donc la Daily Bread Food Bank compte sur les boîtes données pour réduire les coûts”, a déclaré Jayson Phelps à CBC News lundi.

Des bénévoles de l’entrepôt de la Daily Bread Food Bank de Toronto emballent de la nourriture dans des boîtes données par Budweiser. (Lori Brazier/Le Rotary Club de Toronto)

Ce n’est pas la première fois que la banque alimentaire utilise des boîtes de bière, mais le PDG de Daily Bread, Neil Hetherington, dit qu’ils se sont éloignés de la pratique dans les années 90, en raison de la stigmatisation à laquelle de nombreux clients étaient confrontés parce qu’il semblait qu’ils achetaient de la bière alors qu’en fait ils étaient apporter des paniers de nourriture à la maison.

Mais les prix exorbitants du carton cette année signifiaient qu’il était reconnaissant lorsque Budweiser offrait quelques palettes gratuites de boîtes avec un marketing promotionnel obsolète.

Les boîtes données ont permis d’économiser un dollar sur le coût de chaque panier et cet argent a été utilisé pour acheter de la nourriture à la place – quelque chose de cruellement nécessaire car Hetherington dit que le nombre de clients de la banque alimentaire est passé de 60 000 par mois il y a quelques années à 200 000 par mois pendant le pandémie.

Hetherington dit que la banque alimentaire était facturée 1,54 $ pour chaque boîte en carton ordinaire – plus du triple de ce qu’elle payait avant la pandémie.

“Nous sommes touchés sur les deux fronts. Le coût pour servir nos clients a considérablement augmenté et le nombre de clients que nous avons a augmenté”, a-t-il déclaré. “Tout le carton que nous traversons est assez important.”

Les boîtes Amazon sont prêtes à être livrées pour les vacances. Selon les responsables de l’industrie, une augmentation des achats en ligne pendant la pandémie a entraîné la demande de boîtes d’emballage à des niveaux record. (Michael Wilson/CBC)

Demande d’emballage

Et il n’y a pas que les banques alimentaires qui utilisent beaucoup de boîtes.

En 2021, Amazon a expédié un environ 7,7 milliards de colis dans le monde, avec des millions de ces boîtes destinées aux portes canadiennes.

Les boîtes en carton ondulé sont déjà un produit phare à cette période de l’année avec la ruée vers les forfaits de vacances – et la demande de boîtes d’emballage a atteint des niveaux records “au-delà de toute croyance” pendant la pandémie, selon Allen Kirkpatrick, PDG de Association canadienne du carton ondulé et du carton-caisse (CASC).

Kirkpatrick dit que l’industrie de plusieurs milliards de dollars produit environ 20 millions des boites une journée au Canada, mais même cela n’était pas suffisant pour suivre le rythme.

“La demande a monté en flèche d’une manière que nous n’avions jamais vue auparavant”, a-t-il déclaré. “En tant qu’industrie, nous étions définis comme essentiels, mais nous n’avions aucune idée à quel point cela allait devenir essentiel.”

Des piles de carton ondulé sont entreposées dans un entrepôt canadien. L’industrie produit environ 20 millions de boîtes par jour au Canada, selon Allen Kirkpatrick, PDG de la Canadian Corrugated and Containerboard Association. (Association canadienne du carton ondulé et du carton-caisse)

La demande a peut-être culminé

Selon un rapport publié en juillet par l’analyste économique Shawn McGrath d’IBISWorld Inc. à New York, l’industrie canadienne des contenants en carton devrait atteindre une valeur sans précédent de 7,7 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

Mais Kirkpatrick dit que cette estimation inclut les fibres solides et le carton pliant, de sorte que la valeur de l’industrie des boîtes en carton ondulé est plus proche de 4 milliards de dollars par an.

Kirkpatrick dit qu’une grande partie de la demande pandémique était motivée par des achats de panique. Cela, combiné à la hausse des coûts et au manque de matières premières comme la pâte de bois, a submergé la chaîne d’approvisionnement à plusieurs reprises.

Pendant la pandémie, Kirkpatrick affirme que les prix des boîtes étaient de 10 à 13% supérieurs à la normale et que les commandes ont été sauvegardées plus de six semaines dans certains cas.

La production canadienne repose sur des matériaux et des usines américains, selon Kirkpatrick, qui a noté que sur les 50 usines de production à l’échelle nationale, seules cinq sont des usines qui produisent le carton. L’Ouest canadien n’a pas d’usines et compte sur une à Portland, Ore.

Les fournisseurs d’aliments et de boissons sont les plus gros clients de l’industrie, et bien que les prix soient toujours plus élevés que les niveaux historiques, en partie à cause de la valeur actuelle du dollar américain, Kirkpatrick pense que la panique pour les boîtes a atteint son paroxysme.

Une nouvelle usine de papier à Scarborough, en Ontario, aide à soulager la demande, dit-il, et l’économie ralentit également.

“Nous sommes en quelque sorte le signe avant-coureur de ce mot” R “- ce mot de récession”, a-t-il déclaré. “Il y a un assouplissement absolu de tout ce qui nous concerne dans l’économie.”

Le carton est fabriqué dans une usine canadienne. Certaines machines sont capables de produire jusqu’à 250 mètres de matériau ondulé par minute. (Association canadienne du carton ondulé et du carton-caisse)

Le recyclage au cœur de l’industrie du carton

Kirkpatrick dit que les plus grandes usines continuent d’expédier environ un million de boîtes par jour en utilisant des machines allemandes et japonaises très efficaces pour fabriquer le carton.

Chaque carton ondulé est renforcé en prenant en sandwich une flûte – une structure en fibre de papier ondulée qui ressemble à un arc romain classique – entre deux morceaux plats de carton ou de doublure.

Certaines machines sont capables de produire jusqu’à 250 mètres de matériau ondulé par minute, il faudrait donc environ deux minutes et 13 secondes pour faire une longueur de la hauteur de la Tour CN, selon le site Web du CCAC.

Kirkpatrick dit que la doublure argentée de la forte demande pour la boîte en carton modeste est que l’industrie rachète les boîtes usagées des grandes chaînes pour les recycler.

“Nos usines utilisent toutes essentiellement tous les matériaux recyclés au Canada”, a-t-il déclaré.

Les vieilles boîtes sont recyclées dans un processus appelé réduction en pâte, où le matériau est trempé dans de l’eau et des produits chimiques.

Certaines fibres fraîches peuvent être ajoutées pour augmenter la résistance et la qualité, mais pour la plupart, les boîtes en carton, qui sont souvent faites de pin du sud des États-Unis, sont refaites encore et encore selon Kirkpatrick – “Il suffit d’ajouter de l’eau et de remuer”.

Samedi, un camion chargé de paniers de nourriture a livré les aliments de base aux banques alimentaires de la région métropolitaine de Toronto. (Lori Brazier/Le Club Rotary de Toronto)

De retour à la banque alimentaire, les organisateurs ont trouvé une nouvelle option chez les fournisseurs de boîtes appelée Rebox Corp., qui réutilise les anciennes boîtes pour réduire les coûts.

Hetherington dit que la banque alimentaire traite 1 500 boîtes par jour pour expédier chaque année 18 millions de dollars de nourriture de son entrepôt à des endroits à travers Toronto, donc chaque boîte bon marché ou gratuite aide.

“Nous sommes dans cette crise absolue en ce moment”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’utilisation élevée des banques alimentaires, notant qu’il se connecte avec les fabricants de boîtes pour essayer de trouver d’autres solutions potentielles pour les besoins d’emballage moins chers.