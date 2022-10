La banque alimentaire MUN ferme temporairement alors que la demande dépasse l’offre

Matt Pike, coordonnateur des bénévoles de la banque alimentaire du campus de l’Université Memorial St. John’s, attribue la hausse du coût de la vie à l’augmentation de la demande. (Darrell Roberts/CBC)

La banque alimentaire du campus St. John’s de l’Université Memorial est temporairement fermée après que la demande a dépassé les ressources.

Matt Pike, le coordinateur des bénévoles de la banque alimentaire, a déclaré que la fermeture durera au moins jusqu’au 3 novembre pendant que les bénévoles se réapprovisionnent.

“La demande au cours des derniers mois a juste été supérieure à ce que nous aurions pu prévoir”, a-t-il déclaré.

Pike a déclaré que l’utilisation de la banque alimentaire du campus en août – environ 150 clients – augmente généralement de 50% en septembre lorsque les étudiants retournent en classe, mais cette année, elle a doublé. Il a déclaré que la banque alimentaire avait servi environ 300 clients en septembre et 360 en octobre avant d’être forcée de fermer.

“Nous étions sur la bonne voie pour faire plus de 500 clients en octobre si nous n’avions pas dû fermer”, a-t-il déclaré.

Pike a déclaré que la banque alimentaire du campus sert des clients de la communauté MUN – principalement des étudiants, mais aussi du personnel et des professeurs.

“Le coût de la vie est difficile pour tout le monde, il n’y a pas que les étudiants”, a-t-il déclaré.

Augmentation des coûts, des frais de scolarité et de la pression

Cette année, les banques alimentaires de toute la province ont signalé une demande accrue – et plus de difficulté à s’approvisionner – à mesure que les produits d’épicerie deviennent plus chers. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,7 % de septembre 2021 à septembre de cette année.

Pike a déclaré que la banque alimentaire du campus de St. John’s ressentait cette pression.

“Lorsque nos dons n’ont pas augmenté, mais que le coût de la nourriture a augmenté et que la demande a augmenté, cela signifie que nos paniers sont de plus en plus petits et que le nombre de personnes à qui nous pouvons vraiment fournir beaucoup de nourriture diminue”, a-t-il déclaré. .

Pike a déclaré que la banque alimentaire espère rouvrir le 3 novembre et qu’il ne sait pas ce que les personnes qui dépendent de la banque alimentaire feront entre-temps.

Isabel Ojeda, directrice exécutive des campagnes du syndicat des étudiants MUN, a déclaré que la fermeture de la banque alimentaire est “dévastatrice”.

“Je pense que cela reflète vraiment, vraiment le fait que les étudiants sont aux prises avec l’augmentation du coût de la vie”, a-t-elle déclaré.

Isabel Ojeda, directrice des campagnes du syndicat étudiant de MUN, affirme que l’augmentation du coût de la vie a un impact sur certains étudiants sur le plan académique. (Darrell Roberts/CBC)

Ojeda a déclaré que l’insécurité alimentaire, la difficulté à trouver un logement et les frais de scolarité plus élevés – qui ont débuté ce trimestre – ont un impact sur les étudiants.

“Dans l’ensemble, il devient de plus en plus difficile pour les étudiants de se concentrer réellement sur leur éducation car ils ont tellement d’autres obstacles qui se dressent devant eux”, a-t-elle déclaré.

Le MUNSU s’est vivement opposé à l’augmentation des frais de scolarité des étudiants de premier cycle, et Ojeda a critiqué l’administration universitaire et le gouvernement provincial pour l’augmentation des frais de scolarité.

Les frais de scolarité des nouveaux étudiants de premier cycle de Terre-Neuve-et-Labrador ont plus que doublé cet automne, et les étudiants actuels de premier cycle verront leurs frais augmenter de 4 % par an jusqu’en 2026. une année.

Trick-or-eat

Mosaic Campus Church, un groupe qui organise des services au Breezeway – le bar des étudiants de premier cycle de MUN – organise une collecte de nourriture «trick or eat» à Halloween pour la banque alimentaire.

Jenna Reid, étudiante en communication à MUN, est chef d’équipe à Mosaic Church, qui organise des services au Breezeway, le bar de premier cycle de MUN. (Darrell Roberts/CBC)

« Fondamentalement, un tas d’étudiants vont chercher des trucs ou des friandises pour des denrées non périssables », a déclaré Jenna Reid, étudiante en communication à la MUN et membre de l’équipe dirigeante de l’église.

“D’après ce que j’ai constaté, les étudiants travaillent plus dur que jamais pour survivre, honnêtement”, a-t-elle déclaré.

Reid a également blâmé la hausse du coût de la vie et critiqué la hausse des frais de scolarité.

“Si vous connaissez un étudiant dans votre vie et que vous pouvez, par exemple, l’inviter à manger ou même simplement, par exemple, le surveiller, je vous recommande vivement de le faire”, a-t-elle déclaré. “Beaucoup d’étudiants ont du mal en ce moment.”

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador