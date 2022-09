La banque alimentaire Lumby se réchauffe avec un nouveau don de fournaise – Kelowna Capital News

Comme tous les dons à la banque alimentaire de Lumby, celui-ci, plutôt important, a été apprécié par le personnel et les bénévoles.

Il est cependant un peu difficile à découper en petits morceaux. Probablement pas très amusant à digérer non plus.

La banque alimentaire du village est récipiendaire d’une nouvelle fournaise, grâce à la générosité de Vernon’s Applewood Heating et de Lennox Industries, et au grand plaisir des bénévoles Diane Borden et Bob Wilkinson, qui étaient à la banque alimentaire lundi pour accueillir les travailleurs prêts à installer les machines.

«Ceci, 100%, va faire une énorme différence», a déclaré Borden, qui fait du bénévolat chaque semaine pour des quarts de travail de deux à quatre heures. « Cela va rendre les choses tellement plus confortables ici. Je n’aurai pas à saisir le couvercle en plastique d’un plateau de nourriture et à l’utiliser comme ventilateur pour me rafraîchir.

Le bureau de la banque alimentaire, jusqu’au lundi 19 septembre, disposait d’un ancien four Bryant efficace à 80% sans climatisation dans la zone des bureaux. Il y a deux glacières à portée de main qui, à elles seules, produisent beaucoup de chaleur et avec le temps chaud de l’été, il devient insupportable d’être dans le bureau les jours de canicule.

En hiver, avec l’âge du bâtiment et le type de construction (dalle sur terre-plein), et même avec les refroidisseurs à portée de main, ce n’est toujours pas un endroit confortable pour travailler pour les bénévoles.

“Je suis allé à la banque alimentaire et j’ai réparé leur fournaise à quelques reprises sans frais pour qu’ils puissent passer l’hiver”, a déclaré John Rusch d’Applewood Heating, qui a dirigé le nouveau four de la banque alimentaire. Il craignait que la fournaise cesse complètement de fonctionner.

Grâce à sa défunte belle-sœur Irene, et après avoir déménagé dans le nord de l’Okanagan depuis la vallée du Fraser avec sa femme, Flori (la sœur d’Irene), Rusch a commencé à connaître les gens de la communauté et de Lennox Industries.

Irene, décédée en 2015, s’est impliquée dans le Lumby Old Age Pensioners Hall et, après sa mort, Flori a commencé à aider. Elle a rencontré des gens et a commencé à faire du bénévolat pour la banque alimentaire de Lumby.

L’histoire se détourne ici vers Lennox Industries et un de leurs programmes aux États-Unis appelé Heat Up, où les personnes qui donnent du temps et de l’énergie dans leur communauté envers leurs concitoyens, les défavorisés et les malchanceux, ont été incluses. La communauté a proposé des noms de personnes qui, selon elle, mériteraient un nouveau système de chauffage (le programme est devenu plus tard connu sous le nom de Feel The Love).

La nouvelle du programme est parvenue à Applewood Heating, qui faisait essentiellement la même chose dans le nord de l’Okanagan.

“Parfois, ce n’était pas toujours un remplacement, il pouvait s’agir simplement d’un service gratuit ou d’une réparation de leur système pour les aider”, a déclaré Rusch, un monteur d’installations au gaz de plus de 30 ans. “Lorsque la nouvelle du programme Lennox a été entendue dans tout le bureau, nous avons voulu participer à un programme si formidable que nous avons dit ‘oui était dedans’.”

Parmi les noms proposés pour une nouvelle mise à niveau du chauffage personnel figurait celui de Melody Sanders Bosk, bénévole à la Lumby Food Bank. Son four avait besoin d’être remplacé et ne devrait pas durer beaucoup plus longtemps. Rusch l’a nominée pour un four de remplacement dans le cadre du programme Feel The Love, mais en raison de certaines limitations à l’époque, Bosk ne s’est pas qualifiée.

La nouvelle de ce fait s’est répandue et a rapidement atteint le directeur du territoire de Lennox, Mike Janzen de Kelowna, qui a gracieusement fait passer le mot à ses patrons et, grâce à des négociations, a pu faire examiner le cas de Bosk. Finalement, elle a obtenu un remplacement sans frais pour elle. Wilkinson, qui possède la propriété de la banque alimentaire sur l’avenue Shuswap, a aidé avec des fonds donnés.

Lui, Rusch et Applewood Heating ont offert la main-d’œuvre et les matériaux pour effectuer le remplacement tout en payant la différence pour mettre à niveau le type de fournaise au niveau supérieur pour encore plus de confort.

Et cela nous ramène à lundi. C’est encore cette période de l’année où Rusch regarde autour de lui et veut aider les personnes dans le besoin dans sa communauté. Et c’est ainsi que la Lumby Food Bank s’est retrouvée avec un nouveau four.

Rusch et Janzen ont décidé de Feel The Love pour la banque alimentaire du village. Rusch a envoyé un e-mail à Janzen et, après quelques jours, a appris que Lennox faisait don de l’équipement. Applewood Heating a fait don de la main-d’œuvre et des ressources nécessaires pour effectuer le versement. Janzen était également à Lumby pour donner un coup de main lundi.

“Nous voulions vraiment faire cela, une façon de redonner à la communauté”, a déclaré Janzen.

La banque alimentaire de Lumby est ouverte de 12 h à 14 h tous les mardis et le deuxième mardi de chaque mois est le jour du panier.

