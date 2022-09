GENÈVE – La table était remplie de nourriture – des boîtes de haricots noirs, un gallon de lait, un sac de riz, une boîte d’œufs, un cantaloup frais, un sac de mélange à crêpes.

Tous seraient emballés dans des boîtes et livrés – gratuitement – ​​grâce à un partenariat inattendu mais bienvenu entre la Northern Illinois Food Bank et Project DASH – de DoorDash.

Depuis mai 2021, le projet DASH a effectué 40 000 livraisons gratuites de nourriture dans toute la région aux clients de la Northern Illinois Food Bank.

Lors d’une conférence de presse vendredi à Genève, les responsables de la banque alimentaire et de DoorDash et les représentants de l’État. Tom Demmer, R-Dixon, Maura Hirschauer, D-Batavia et Anna Moeller, D-Elgin, ont marqué la Journée de service de la banque alimentaire en soulignant le partenariat et la bonne volonté – ainsi que la nourriture – que la livraison gratuite apporte aux familles dans le besoin.

“Lorsque nous nous connectons avec nos voisins qui ont besoin d’aide et que nous leur donnons la nouvelle qu’ils peuvent obtenir l’aide dont ils ont besoin et qu’ils souhaitent, ils sont responsabilisés”, a déclaré Julie Yurko, présidente et chef de la direction de la Northern Illinois Food Bank. Elle s’est adressée à une petite foule dans l’une des salles de réunion de la banque alimentaire. “C’était tellement surréaliste que ce partenaire vienne nous voir et nous offre ce cadeau de livraison gratuite. … Nous célébrons 40 000 livraisons gratuites par DoorDash.

Julie Yurko, présidente et chef de la direction de la banque alimentaire du nord de l'Illinois

La vision de la banque alimentaire n’est pas seulement de fournir de la nourriture gratuite, mais de supprimer la stigmatisation de demander de l’aide à ceux qui en ont besoin, a-t-elle déclaré, et maintenant le projet DASH fournit également cette nourriture gratuitement.

Tout le monde dans le besoin n’a pas une voiture ou un moyen de se déplacer pour aller chercher sa nourriture, a-t-elle déclaré. Même s’il est plus facile de choisir ce qu’ils veulent grâce au service en ligne de la banque alimentaire, Mon garde-manger expressles personnes dans le besoin devaient trouver quelqu’un pour les emmener dans une zone de ramassage pratique.

“Ça a changé la donne”

Mais pour quelqu’un identifié uniquement comme Kevin, a déclaré Yurko, rien de tout cela n’était facile.

Kevin s’était blessé au travail, alors il utilisait maintenant un fauteuil roulant et ne comptait que sur un revenu fixe. Il a dû demander à des voisins de se rendre dans un Walmart local pour récupérer sa nourriture et la lui apporter dans son immeuble, a déclaré Yurko.

“Il a dit à quel point c’était difficile, d’abord de demander à ses voisins de l’aider, et parfois de sortir de l’appartement, de monter dans la voiture et d’aller au Walmart pour récupérer la nourriture”, a déclaré Yurko. “Il a dit que lorsque la livraison DoorDash est devenue disponible, cela a changé la donne. Il m’a dit qu’il l’appréciait tellement – non seulement qu’il pouvait obtenir la nourriture dont il avait besoin et qu’il voulait, mais qu’il la lui livrait gratuitement. Il a beaucoup parlé d’être valorisé, d’être vu, compris… grâce au partenariat avec DoorDash.

Les livreurs – connus sous le nom de dashers – ont fait écho à ce que Yurko a dit du processus : “C’est la meilleure partie de ma semaine” lors de la livraison pour le garde-manger.

Le responsable des relations gouvernementales de DoorDash, Alexi Madon, a détaillé les problèmes qui peuvent conduire à avoir besoin d’une aide alimentaire – comme la maladie ou la perte d’emploi – et plus récemment touchés par l’inflation et la pandémie de Covid.

Le représentant de l'État, Tom Demmer, R-Dixon

“Cela a mis en évidence les familles confrontées à l’insécurité alimentaire”, a déclaré Madon.

DoorDash utilise sa technologie dans la logistique des livraisons de nourriture pour la banque alimentaire, qui comprend également trois autres emplacements dans le nord de l’Illinois – Rockford, Joliet et Lake Forest – pour accroître l’accès à la nourriture pour ceux qui en ont besoin, a déclaré Madon.

“La solution transformationnelle des livraisons locales … (a permis) à ces banques alimentaires … de fournir de la nourriture aux familles de cet État de manière sûre, fiable et efficace”, a déclaré Madon. “Avec l’aide de notre communauté nationale, le projet DASH a permis 2 millions de livraisons de 35 millions de repas dans tout le pays, dont 40 000 ici, dans la région du nord de l’Illinois.”

L’insécurité alimentaire touche toutes les régions

Demmer a déclaré que l’insécurité alimentaire est un défi dans toutes les zones – rurales, suburbaines et urbaines – ce qui reflète également la diversité des comtés de Lee, Ogle et DeKalb, dans le 90e district qu’il représente.

« Répondre aux besoins des personnes souffrant d’insécurité alimentaire dans ces différentes régions nécessite des stratégies différentes. Ils nécessitent un état d’esprit différent », a déclaré Demmer. «Mais l’une des choses les plus impressionnantes à propos de la banque alimentaire et de nos garde-manger locaux a été l’innovation, la pensée originale, l’esprit de dynamisme qui dit:« Relevons ces défis là où ils se trouvent. Essayons de répondre aux besoins de la communauté du mieux que nous pouvons.

Surtout maintenant, a déclaré Demmer, alors que les prix des denrées alimentaires augmentent et que les familles et les individus se retrouvent incapables d’accéder à des aliments de haute qualité dans leurs communautés, le travail des banques alimentaires et des garde-manger est de plus en plus important.

La représentante de l'État Maura Hirschauer, D-Batavia

Les partenariats sont importants pour ces efforts, a déclaré Demmer, à commencer par les bénévoles locaux, les organisations locales – et dans ce cas – le partenariat avec des noms connus à l’échelle nationale comme DoorDash « qui peuvent apporter les ressources d’un vaste réseau et d’un réseau intégré à nos communautés. et nos quartiers.

Mois d’action contre la faim

Hirschauer, dont le 49e district comprend une partie ou la totalité d’Elgin, South Elgin, Bartlett, Wayne, Genève, West Chicago, Batavia, Winfield, Aurora et Naperville, a déclaré qu’elle pouvait voir que des bénévoles étaient déjà au travail dans les installations de Genève.

«Je veux remercier les bénévoles et les nouveaux bénévoles – les Dashers – qui font vraiment fonctionner tout cela», a déclaré Hirschauer.

“Septembre est le mois de l’action contre la faim”, a déclaré Hirschauer. « Mais la faim affecte les membres de notre communauté jour après jour, année après année. Tant de nos voisins ne sont qu’à un chèque de paie manqué, à une perte d’emploi ou à une urgence médicale loin de la faim. Bien trop souvent, les familles doivent choisir entre garder la nourriture sur la table ou garder les lumières allumées ou le loyer ou les soins de santé. »

Moeller, dont le 43e district représente la majeure partie d’Elgin, de Carpentersville et des communautés environnantes, a déclaré qu’au cours de ses années au pouvoir, elle avait travaillé avec Food for Greater Elgin, qui reçoit sa nourriture à distribuer de la banque alimentaire du nord de l’Illinois.

« En tant que bénévole auprès de l’organisation et en tant qu’élu, j’ai vu le besoin grandir au cours des dernières années », a déclaré Moeller. “Et la nécessité pour les clients de pouvoir accéder à la nourriture de manière digne et respectueuse.”

Les garde-manger ont essayé de fonctionner de manière innovante, en s’installant de manière à ce que cela ressemble à une expérience de magasinage ou en demandant à leurs propres bénévoles de livrer de la nourriture, a déclaré Moeller.

“Mais avoir cette nouvelle option de pouvoir commander en ligne et utiliser un service de livraison de nourriture reconnu à l’échelle nationale … ​​est une énorme innovation qui doit être célébrée”, a déclaré Moeller.

“Nous aurions aimé ne pas avoir d’organisations comme celle-ci, n’est-ce pas ?” dit Moeller. «Nous souhaitons que tout le monde puisse se payer de la nourriture de façon régulière et ne pas avoir à prendre de décision entre payer le loyer ou garder les lumières allumées ou payer les factures médicales et la nourriture. Mais jusqu’à ce que nous arrivions à ce point, où tout le monde a les ressources dont il a besoin pour nourrir sa famille, des organisations comme celle-ci sont si importantes.

Le directeur philanthropique de la banque alimentaire du nord de l’Illinois, Maeven Sipes, a déclaré que DoorDash couvre les coûts des Dashers qui livrent aux clients de la banque alimentaire.