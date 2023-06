La banque alimentaire de Joliet accueille un homme de l’Indiana traversant les États-Unis pour éliminer la faim – Shaw Local

L’emplacement de Joliet de la banque alimentaire du nord de l’Illinois a accueilli un résident de l’Indiana qui s’attaque à l’insécurité alimentaire une étape à la fois.

Brian Christner, autrement connu sous le nom de Blackberry Brian, parce qu’il possède et exploite une ferme de mûres dans l’Indiana, parcourt l’American Discovery Trail pour aider à sensibiliser et à collecter des fonds pour Feeding America.

Feeding America est un réseau de 200 banques alimentaires et 60 000 garde-mangerselon le site Feeding America. La banque alimentaire du nord de l’Illinois fait partie de ce réseau.

Christner’s a déclaré que sa raison était simple : il aime redonner.

« Je regardais autour de moi l’insécurité alimentaire en Amérique, surtout après tout ce que nous avons vécu avec COVID et la hausse des prix », a déclaré Christner. « C’est une période difficile en Amérique. J’essayais de trouver un moyen de sensibiliser le public et de collecter des fonds. Alors j’ai eu l’idée de marcher à travers l’Amérique. C’est aussi un excellent programme de perte de poids.

« J’avais confiance en moi »

Christner a déclaré qu’il avait commencé son voyage en février depuis le Delaware et s’attend à terminer en décembre en Californie. Mardi, Christner avait collecté environ 7 000 $, a-t-il déclaré.

« Mon plus gros obstacle est que je dois être au-dessus des Rocheuses [Rocky Mountains] d’ici le 1er octobre », a déclaré Christner. « Si je ne suis pas au-dessus des Rocheuses, je ne peux pas traverser les Rocheuses à ce moment-là à cause de la neige.

Christner a déclaré qu’il avait commencé à marcher de 6 à 8 miles à la fois au cours des cinq dernières années, augmentant sa distance à 11 à 20 miles par jour à partir de l’année dernière.

« Alors j’avais confiance en moi que je pouvais marcher à travers l’Amérique », a déclaré Christner.

Christner a déclaré qu’il ne marchait que 13 à 15 miles par jour en Virginie-Occidentale parce que les collines et le fait de porter 40 livres sur le dos lui donnaient des vertiges. Maintenant qu’il est de retour sur un terrain plat, il marche 18 à 20 milles par jour.

Brian Christner, partisan de Feeding America, poursuit sa promenade à travers l’Amérique avec le sentier I&M Canal State Trail de 61 milles le mardi 13 juin 2023 à Joliet. Brian a commencé son voyage de collecte de fonds dans le Delaware le 19 février et s’attend à terminer en dehors de San Francisco en décembre. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Il campe, la plupart du temps, ou accepte l’hospitalité des personnes qu’il rencontre en cours de route, a déclaré Christner. Une fois par semaine, il passe la nuit dans un motel pour pouvoir se doucher et laver ses vêtements.

Il y a une telle demande en Amérique pour la nourriture. Tant de personnes sont dans une position vulnérable. Il n’y a aucune raison pour que quiconque dans ce pays souffre de la faim : enfant, adulte ou personne âgée. — Brian « Blackberry Brian » Christner de l’Indiana

Cependant, Christner ne se contente pas de marcher, de collecter des fonds et de publier des mises à jour sur les réseaux sociaux. Il distribue des paquets de graines que Burpee Gardening lui a fournis afin que les banques alimentaires et les garde-manger puissent cultiver leurs propres produits, a-t-il déclaré.

Les colis ont un code QR qui dirige les donateurs potentiels vers la page de dons de Feeding America, a déclaré Christner sur sa page Facebook.

« Le but ultime est que nous voulons avoir une Amérique où nous n’avons pas de gens qui ont besoin de nourriture, où il n’y a pas d’insécurité alimentaire », a déclaré Christner. « Jusqu’à ce moment-là, Feeding America est incroyable.

« J’essaie juste de raconter leurs histoires »

Christner visite également les banques alimentaires et les garde-manger pour rencontrer et filmer ceux qui y travaillent, a-t-il déclaré. Il veut savoir pourquoi ils sont impliqués, poser des questions sur les problèmes qu’ils rencontrent et connaître leur point de vue sur la sécurité alimentaire aux États-Unis.

« J’essaie juste de raconter leurs histoires », a déclaré Christner. « Il y a une telle demande en Amérique pour la nourriture. Tant de personnes sont dans une position vulnérable. Il n’y a aucune raison pour que quiconque dans ce pays souffre de la faim : enfant, adulte ou personne âgée.

Christner a déclaré qu’il voulait toujours célébrer ces personnes qui « se contentent de sortir et d’aider leurs semblables ».

« Je suis en admiration devant les gens qui travaillent dans les banques alimentaires, les anges, l’épine dorsale, le cœur qui sait dans la communauté locale qui a besoin de quoi », a déclaré Christner.

Steve Harold, coordinateur de la transformation au Northern Illinois Food Bank South Suburban Center à Joliet, a déclaré que Christner avait aidé avec quelques projets plus petits qu’il pouvait facilement « sauter et sortir ».

« De mon point de vue, j’ai apprécié son implication directe avec nos bénévoles et j’ai adoré entendre son appréciation de nos bénévoles ici », a déclaré Harold. « Comme vous le savez, les bénévoles sont les personnes, en dehors de mes collègues, auxquelles je tiens le plus ici. Sans eux, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous devons faire. »

Harold a déclaré que le South Suburban Centre a célébré son cinquième anniversaire en mai. En termes de distribution alimentaire, le centre a distribué environ 11 millions de livres de nourriture au cours de cette période.

« Cela montre simplement ce que vous pouvez faire en tant qu’individu pour aider les autres avec juste un peu de bénévolat de votre temps », a déclaré Harold,

Harold a déclaré qu’il appréciait également les questions clés posées par Christner, telles que le niveau de besoin dans la région de Joliet et le nombre de garde-manger qu’il sert.

Christner s’est également bien connecté avec un bon nombre de bénévoles et voulait savoir pourquoi ils aidaient à la banque alimentaire, a déclaré Harold.

« Un de nos bénévoles demandait plus sur ce qu’il faisait et sur quoi il s’impliquait », a déclaré Harold. « Il allait donc les envoyer sur ses réseaux sociaux, qu’il nous a donnés. … Ça va être génial de voir ce qu’il fait avec tout ça à la fin. Nous espérons donc qu’il reviendra nous rendre visite.

Pour information, visitez randonnéeamerica.com/blackberry-brian et solvehungertoday.org.