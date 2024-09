La banque alimentaire Bienvenidos Outreach de Santa Fe distribue des unités de jardinage d’intérieur gratuites

9 septembre — Il faut regarder attentivement le plant de basilic thaï de Timothy Maestas pour voir la croissance, mais elle est là : plusieurs petites feuilles, pas plus d’un demi-pouce de haut, juste une promesse de la bonté aromatique qu’elles apporteront, espérons-le, à la cuisine de son appartement de Santa Fe.

Ils sortent d’un minuscule récipient qui ressemble à une dosette de café Keurig, placée dans un dispositif de croissance futuriste à côté de dosettes étiquetées menthe, poivrons, aneth.

« J’ai reçu les fleurs en premier », a déclaré Maestas à propos de la boîte de culture de comptoir AeroGarden, qu’il a reçue plus tôt cet été dans le cadre du projet Gardens for All de Bienvenidos Outreach.[These] Je vais manger, je vais l’utiliser pour cuisiner.

L’ensemble tient sur un chariot roulant juste devant la porte d’entrée de Maestas. Il a à peu près la taille d’une grande cafetière, bien que Maestas ait déclaré que sa première série de fleurs colorées a atteint environ 60 cm et a nécessité d’élever les lampes de culture à leur niveau le plus élevé possible.

Une subvention de United Way of North Central New Mexico a rendu possible le projet Gardens for All et financera toutes les fournitures d’AeroGarden au cours des trois prochaines années – terre, graines et même suppléments pour garder les plantes en bonne santé – a déclaré Alice Montoya, responsable des projets spéciaux pour Bienvenidos, un garde-manger local.

« Nous fournirons tout ce dont ils ont besoin pour les unités au cours des trois prochaines années », a déclaré Montoya.

Maestas a déclaré qu’il avait apprécié la profusion de couleurs des fleurs au cours des deux derniers mois, même s’il ne sait pas quelles variétés il avait.

Né et élevé dans un ranch de bétail de Rociada, cet homme de 63 ans vit depuis des années des prestations d’invalidité après avoir subi une opération au cerveau pour une tumeur qui, selon lui, était « presque de la taille d’une balle de golf ».

Aujourd’hui, sa vie est tranquille. Père célibataire de trois enfants, tous trentenaires et vivant loin de Santa Fe, Maestas vit seul et a tout le temps de s’occuper de son petit jardin, sauf qu’il n’a pas vraiment besoin d’entretien. Les semis captent l’eau d’un réservoir qui ne doit être rempli qu’une fois par semaine environ, et l’unité elle-même est dotée d’un moyen de s’adapter au type de plantes que les jardiniers tentent de cultiver : herbes, fleurs, salades vertes, légumes.

« C’est un peu comme un bon passe-temps », a déclaré Maestas. « C’est quelque chose à faire, et on peut manger ce truc. »

Montoya a déclaré que le groupe de distribution alimentaire dispose de 100 000 dollars pour financer le programme sur trois ans. Jusqu’à présent, cette année, le groupe a distribué 120 unités.

« Notre objectif est d’essayer de distribuer 300 unités d’ici la fin de cette année, puis 200 autres l’année prochaine et 200 unités l’année suivante », a déclaré Montoya.

Le premier lot d’unités de jardinage provient du fabricant AeroGarden, et chacune coûte environ 50 ou 60 dollars. Certaines unités plus grandes sont disponibles pour les groupes. Le Santa Fe Children’s Museum, le Santa Fe Indigenous Center et The Food Depot sont tous en lice pour une unité, a déclaré Montoya.

Dans son propre bureau sur la 5e rue près de Cerrillos Road, Montoya a installé des modules de démonstration le long d’une longue étagère, dont deux débordent de feuillage : une aubergine, des tomates, des piments jalapeños. Elle a même installé quelques aquariums aquaponiques. Des guppys dans un aquarium et des poissons rouges dans un autre fournissent des déchets qui servent de nourriture aux plantes d’intérieur décoratives et même à quelques patates douces.

Montoya, qui s’est lancée dans le jardinage en supervisant le projet, a déclaré qu’elle utilise l’eau des poissons pour arroser les poivrons et les tomates dans la plus grande unité de culture.

« C’est pour ça qu’ils sont si verts », dit-elle.

L’objectif global du programme, a déclaré Montoya, est d’encourager les gens, même ceux qui vivent dans de petits appartements, à cultiver eux-mêmes de la nourriture ou des fleurs pour offrir un peu de beauté naturelle.

« Beaucoup de gens ne peuvent pas sortir, ils sont confinés chez eux », a-t-elle déclaré. « Ce que nous essayons de faire, c’est de leur donner les moyens de se nourrir eux-mêmes. »

Le programme s’adresse à tous, « à tous ceux qui sont riches, à tous ceux qui sont pauvres », a déclaré Montoya.

Montoya, qui travaille chez Bienvenidos Outreach depuis 2016, a déclaré qu’à part les programmes de Noël, le projet de jardinage est son initiative de garde-manger préférée.

« Mon Dieu, je suis tellement contente de pouvoir aider les gens à se développer », a-t-elle déclaré. « Je n’ai qu’à voir leur expression quand ils arrivent et disent : « J’ai fait pousser de la laitue », ou « J’ai fait une salade », ou « J’ai fait une pizza avec mon pesto, avec mon basilic ». »