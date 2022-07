La bannière sarcastique de style KBC de Delhi Auto Driver est sur le point

Il est assez courant pour les gens de voir des citations originales écrites sur des véhicules utilitaires indiens tels que des camions et des camions, généralement à l’arrière. Destiné à attirer l’attention, un tel texte amusant a récemment été repéré sur un auto-rickshaw à Delhi.

La photo a été partagée par Tunku Varadarajan, un auteur et journaliste basé en Grande-Bretagne sur son compte Twitter. Il affichait un trois-roues avec un en-tête qui disait “HONKING HURTS”. Dans un effort pour faire passer un message aux autres voyageurs qui klaxonnent inutilement alors qu’ils sont coincés dans la circulation, l’automobiliste, qui était clairement plein d’esprit avec ses manières, a choisi une manière assez créative de le diffuser.

Sous la rubrique “Honking Hurts”, il y avait une question à choix multiples, avec un format similaire à l’émission populaire, Kaun Banega Crorepati. La question disait : « Trafic mein horn bajane se kya hota hai ? (Que se passe-t-il si vous klaxonnez dans le trafic ?).” La question suivait quatre options hilarantes – “A : Light jaldi green hoti hai (le signal devient vert plus rapidement), B : Sadak chaudi ho jaati hai (la route s’élargira), C : Gaadi udne lagti hai (le véhicule commencera à voler), et D : Kuch nahi (Rien).

Partageant la photo du pousse-pousse automatique, Varadarajan, dans la légende, a écrit : « Brillant. Sur un trois-roues à Delhi.

Génial. Sur un trois-roues à Delhi. pic.twitter.com/ikLsUqCst9 — Tunku Varadarajan (@tunkuv) 11 juillet 2022

Depuis son partage, la photo a amassé plus de 21 000 likes et plusieurs milliers de retweets et de commentaires. Un utilisateur a déclaré: “L’un des meilleurs tweets que j’ai jamais vus.”

“Comme c’est génial”, a écrit un autre.

“Le meilleur de tous les idiots qui klaxonnent”, s’est exclamé cet utilisateur.

Le meilleur de tous les idiots qui klaxonnent ! https://t.co/DznUNKsyla — Vikram Singh (@svikram123) 13 juillet 2022

“Si seulement nous comprenions tous l’évidence”, a écrit un utilisateur.

Si seulement nous comprenions tous l’évidence ! https://t.co/fZ9MeCLNZR – Deepak Nayak (@dpaknayak) 13 juillet 2022

Un autre a déclaré: “Donner du sens aux gens.”

Parler un peu de bon sens aux gens ! https://t.co/XRlPBfG2oP — Shivangini Gupta (@shivi_tweets) 13 juillet 2022

“J’aurais ce type en numérotation abrégée pour chaque voyage”, a commenté un internaute.

J’aurais ce gars en numérotation abrégée pour chaque voyage https://t.co/vytNrOo2Tx – Ingénieur extrêmement épuisé (@PhKiran) 12 juillet 2022

Alors, que pensez-vous de cela?

