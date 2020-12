Quelques mois se sont maintenant écoulés depuis qu’Oppo a dévoilé son combiné économique A15. Assez de temps pour que le géant chinois soit déjà presque prêt avec un frère pour cela dans les A15.

Ce dernier modèle d’appareil a été repéré sur le site Web de certification SIRIM de Malaisie, ainsi que sur les sites IMDA de Singapour et de la CEE en Europe, faisant allusion à une sortie mondiale imminente. Maintenant, une bannière divulguée pour le prochain téléphone offre un aperçu de sa conception globale, ainsi que de certaines des spécifications clés.





Bannière Oppo A15s

Il n’est guère surprenant que l’A15 semble être extérieurement identique à son frère vanille A15. L’affiche de l’annonce mentionne spécifiquement un écran HD + de 6,52 pouces, qui correspond parfaitement à l’écran LCD IPS de 720 x 1600 pixels de l’Oppo A15. Clairement, deux appareils très similaires. La seule différence évidente mise en évidence par l’affiche est les 4 Go de RAM et 64 Go de configuration de stockage extensible pour les A15 – plus élevés que les 2 Go ou 3 Go de mémoire et 32 ​​Go de stockage, offerts par l’A15 classique.

Comme c’est le cas, nous pouvons peut-être nous attendre à une mise à niveau vers un chipset plus puissant. Probablement une autre unité MediaTek Helio, meilleure que le P35. Il n’y a aucune mention de cela dans l’affiche, cependant. Pourtant, c’est une hypothèse relativement sûre à faire. Il en est de même de la probabilité que l’A15 emprunte sa configuration de caméra directement au modèle vanilla, qui comprend une caméra principale de 13MP aux côtés d’une macro 2MP et de modules de profondeur 2MP à l’arrière et d’un vivaneau selfies 5MP, logé dans une encoche en forme de goutte d’eau. La batterie de 4 230 mAh est également susceptible d’être reportée.



Oppo A15

Bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur le prix ou la disponibilité de l’Oppo A15, nous nous attendons à ce qu’il soit également à un prix similaire à celui de la variante vanille. Ce dernier a été lancé au PDSF de 10 990 INR (150 $). Selon l’affiche, les acheteurs indiens bénéficieront également de 5% de remise en argent, en utilisant l’une des rares cartes bancaires mentionnées.

