La bannière Juneteenth à Greenville en Caroline du Sud présente des visages blancs

Pourquoi est-il si difficile de célébrer les Noirs sans une sorte d’interférence blanche embêtante ?

La ville de Greenville, en Caroline du Sud, reçoit FLAMED sur les réseaux sociaux pour sa décision inexplicablement téméraire de présenter des visages blancs souriants sur ses supports marketing pour la célébration du 19 juin.

Selon WCNCRueben Hays, fondateur et directeur exécutif de Juneteenth GVL, dit que les bannières ont été conçues pour montrer au public que toutes les races de personnes étaient les bienvenues pour célébrer la fête.

« Nous comprenons que c’est un sujet très sensible, en particulier dans la communauté afro-américaine », a déclaré Hays. « Nous n’avons pas réussi à nous assurer que nous centrions complètement les Afro-Américains au centre de notre marketing, de tout notre marketing. »

Et c’est là que réside le problème. Pourquoi les autres races ne devraient-elles pas se sentir les bienvenues pour célébrer quelque chose dont TOUS LES AMÉRICAINS devraient être heureux simplement parce que les Noirs sont centrés ? Qu’en est-il des visages noirs qui intimident tellement les autres qu’ils ne peuvent pas être suffisamment à l’aise pour se réjouir de la « fin » de l’ESCLAVAGE ? La route de l’enfer est pavée de bonnes intentions et il aurait certainement dû y avoir une réflexion plus approfondie sur le message qui était diffusé au public.

En plus des excuses, Juneteenth GVL changera toutes les bannières en drapeaux panafricains.