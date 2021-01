Frank Lampard a été limogé de son poste de manager de Chelsea après 18 mois à la tête du club, l’ancien patron du PSG et du Borussia Dortmund Thomas Tuchel devant le remplacer.

Le propriétaire Roman Abramovich a manié la hache avec les Blues au neuvième rang du classement de la Premier League et sur une mauvaise forme.

En championnat, Chelsea n’avait remporté que deux de ses huit derniers matches sous Lampard, mais ils restent à cinq points du top quatre.

De nombreux supporters de Chelsea pensent que Lampard méritait plus de temps, compte tenu de son statut de légende du club et du bon travail qu’il a fait la saison dernière, mais Abramovich a décidé d’aller dans une direction différente.

Cependant, le groupe de supporters «We Are The Shed» prévoit de garder sa bannière «In Frank We Trust» exposée à Stamford Bridge, malgré le licenciement de Lampard.

S’adressant au Daily Mail, l’un des membres du groupe, Richard Weekes, a déclaré: «Il ne suffit pas de dire que nous sommes déçus de la décision.

«Le club nous a tentés avec l’idée que finalement un manager aurait le temps, que les jeunes auraient une chance, pour revenir à leurs anciennes habitudes dès que cela deviendrait réel.

« Le conseil a beaucoup à répondre et c’est être très très poli. Chelsea ne changera jamais, et cela a finalement frappé les supporters aujourd’hui. »