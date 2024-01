La banlieue la plus sale de Paris attend les dividendes des JO

Paris (AFP) – Depuis les fenêtres du café “Les Bons Vivants”, à quelques pas du village des athlètes des JO de Paris, les changements en cours dans ce quartier autrefois délabré sont immédiatement visibles.

À côté, la rénovation du gratte-ciel de la Tour Pleyel de 130 mètres (430 pieds) est presque terminée, transformant cette horreur des années 1970 en un monument moderne qui accueillera un hôtel quatre étoiles et une piscine avec vue panoramique.

Son propriétaire privé a lancé les travaux de rénovation d’un coût de 500 millions d’euros (550 millions de dollars) en prévision des dividendes olympiques pour la région de Saint-Ouen, qui a fait l’objet d’investissements publics pour les Jeux de Paris du 26 juillet au 11 août.

Au coin du café, un immeuble d’appartements fraîchement achevé avec une façade moderne de béton et de bois se dresse face aux reliques du passé : des bâtiments en brique délabrés de deux étages abritant des garages et des kebabs.

Une toute nouvelle gare, Saint-Denis Pleyel, émerge également à proximité d’un amas de grues et d’échafaudages, destinée à devenir un jour la plaque tournante de quatre lignes de métro et de 250 000 voyageurs quotidiens.

“Cela prend du temps mais après les Jeux, ça va être bien”, a déclaré Ethan, un serveur de 28 ans au langage rapide des Bons Vivants. “Dès qu’ils seront terminés, toutes les infrastructures seront destinées à la ville.”

Paris 2024 : Les sites des Jeux Olympiques © Paz PIZARRO / AFP

La modernité émergente à l’extérieur contraste avec la vie à l’intérieur du bar. Avec ses tables en formica, son vieux bar en bois et son personnel en gilets noirs traditionnels et tabliers blancs, le temps semble s’être arrêté.

La rencontre des anciens et des nouveaux à Saint-Ouen suscite quelques tensions et craintes, avoue Ethan.

“Les prix de l’immobilier sont devenus fous et cela va changer la population, c’est indéniable”, a-t-il déclaré.

– Gentrification –

Saint-Ouen se trouve juste au nord de Paris, séparé de la capitale par le périphérique qui sépare le centre de la ville, généralement riche et majoritairement blanc, de ses banlieues plus défavorisées et à forte densité d’immigrés.

Connue pour son marché aux puces vieux de 150 ans et pour avoir autrefois abrité la célèbre usine de pianos Pleyel, Saint-Ouen est également associée aux fléaux modernes de la banlieue parisienne : les tours délabrées et le trafic de drogue.

Près de 3 000 nouveaux appartements ont été construits au bord de la Seine à Saint-Ouen qui serviront au village des athlètes ©Thomas SAMSON /AFP

La décision d’y installer le village des athlètes et d’étendre deux lignes de métro dans la zone – trois autres sont prévues à l’avenir – faisait partie du terrain des Jeux de Paris remporté par les autorités françaises en 2017.

Tout comme les Jeux olympiques de Londres de 2012 ont contribué à régénérer le quartier est de Stratford de la capitale britannique, les organisateurs parisiens estiment que leurs Jeux contribueront au développement de Saint-Ouen et des environs du célèbre quartier de Seine-Saint-Denis.

“Je suppose que nous faisons partie du processus de gentrification”, admet Maite Gallen, 37 ans, psychologue qui a déménagé de Paris à Saint-Ouen avec son mari “pour avoir un peu plus d’espace”.

“En ce qui concerne l’impact des Jeux, je suis sceptique”, a-t-elle déclaré. “Je pense que c’est une bonne chose dans l’ensemble, mais ils sont venus ici et ont fait une grande présentation sur la future ‘attractivité internationale’ de Saint-Ouen qui m’a fait rire.

“Nous n’en sommes pas encore là. Vous ne pouvez même pas trouver de supermarché à proximité.”

Elle espère que le nouveau village qui accueillera les concurrents et les officiels des équipes pour les Jeux apportera des changements positifs.

Ce complexe géant a vu des promoteurs privés construire près de 3 000 nouveaux appartements qui deviendront un mélange de logements privés, étudiants et publics une fois les sports olympiques et paralympiques terminés.

Les espaces du rez-de-chaussée des immeubles écologiques seront consacrés à de nouveaux espaces commerciaux comprenant des magasins.

– ‘Une opportunité’ –

A un kilomètre de là, soit une demi-heure de marche à travers un enchevêtrement d’infrastructures routières et ferroviaires, se trouve le Stade de France, qui accueillera les épreuves olympiques d’athlétisme, qui fait peau neuve 26 ans après son inauguration.

Natation synchronisée, plongeon et water-polo auront lieu dans un nouveau centre aquatique en face.

Les habitants de Saint-Denis ont pleuré ce week-end un jeune de 14 ans après qu’il ait été poignardé à mort dans une station de métro © JULIEN DE ROSA / AFP

Le Stade de France a été le théâtre d’une gestion des foules embarrassante et d’échecs policiers en 2022 lorsque la France a accueilli la finale de la Ligue des champions, la première compétition de football d’Europe.

Des bandes de jeunes ont volé et maltraité les supporters de Liverpool et du Real Madrid autour du stade, ce qui a entraîné des changements dans la manière dont les forces de sécurité françaises gèrent de tels événements.

Pour rappeler les problèmes de criminalité locale, deux adolescents ont été poignardés et battus à mort la semaine dernière, juste au nord, dans le quartier historique de Saint-Denis.

“Je suis née ici, mais les choses ont beaucoup changé, et pas dans le bon sens”, a déclaré à l’AFP Malika Madjour, 78 ans, près de la basilique Saint-Denis du XIIe siècle, où sont enterrées des générations de la famille royale de France.

“J’espère que les Jeux olympiques vont offrir une autre image de Saint-Denis”, a déclaré cet avocat à la retraite dont les parents se sont installés en France lors de la première grande vague d’immigration maghrébine dans les années 40 et 50.

“C’est une opportunité extraordinaire pour la ville.”

© 2024 AFP