FISHERS, Ind. (AP) – La banlieue d’Indianapolis, Fishers, attire l’équipe de hockey de la ligue mineure Indy Fuel dans la ville avec une arène prévue de 8 500 places, ont annoncé mercredi des responsables.

La nouvelle arène serait un élément clé d’un projet de 550 millions de dollars prévu par Thompson Thrift Development, basé à Indianapolis, pour des hôtels, des appartements, des commerces de détail et des bureaux le long de l’Interstate 69, à quelques kilomètres au nord de l’Interstate 465.

L’Indy Fuel, une filiale des Blackhawks de Chicago de la LNH, joue ses matchs à domicile au Indiana State Fairgrounds à Indianapolis depuis qu’il a commencé à jouer en 2014. Les plans prévoient que l’équipe déménage dans la nouvelle arène pour la saison 2024-25.

“La nouvelle installation nous permettra d’accueillir plus de fans, de créer des expériences uniques pour les familles et les groupes, et d’offrir des options de restauration et de divertissement supplémentaires pour une expérience de jeu améliorée”, a déclaré le propriétaire d’Indy Fuel, Jim Hallett.

Le maire de Fishers, Scott Fadness, a déclaré que le bâtiment serait utilisé pour accueillir d’autres événements tels que des concerts, des représentations théâtrales, des sports au lycée et des cérémonies de remise des diplômes.

“Nous avons pensé qu’un centre de cette taille était parfait pour accueillir des événements de divertissement de classe mondiale ainsi que nos besoins locaux”, a déclaré Fadness.

Un calendrier pour le début de la construction n’a pas été annoncé.

