La banlieue de Chicago rejette la statue de Harrison Ford à cause du coût et des souvenirs d’intimidation de l’acteur

Une banlieue de Chicago aurait renoncé à un terrain cette semaine pour construire une statue de l’acteur Harrison Ford, qui a fréquenté le lycée de la ville.

Les échevins de Park Ridge, Illinois, le conseil municipal ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par le coût d’une statue, que le terrain venait de l’extérieur de la ville et si Ford, qui aurait été victime d’intimidation lorsqu’il était adolescent, apprécierait la reconnaissance, selon le Chicago Tribune.

Ford a déclaré à GQ en 2017 que d’autres enfants le poussaient régulièrement sur une colline à partir de sa sixième année.

“Alors j’étais le petit nouveau, et j’étais un peu petit et geek, je suppose”, a-t-il déclaré. “Je montais la colline, puis ils me poussaient en bas de la colline, et je remontais la colline, et s’il y avait assez de temps, ils me poussaient à nouveau en bas de la colline.”

Étonnamment, il a dit que cela ne le dérangeait pas vraiment – ​​du moins pour y penser maintenant – ajoutant qu’il n’avait plus toujours beaucoup “d’attachement émotionnel” aux événements de son enfance. Il a dit qu’il se concentrait davantage à l’époque sur les filles ayant de la “sympathie” pour lui à cause de l’intimidation.

À la lumière de ces sentiments, le maire de Park Ridge, Marty Maloney, a déclaré cette semaine : “Sur la base de certaines choses que j’ai entendues juste à travers les traditions de Park Ridge à propos de Harrison Ford et du départ de Park Ridge, je voudrais juste m’assurer qu’il était à l’aise avec ce que nous ‘faire si nous prenons cette mesure à ce sujet. “

Le pitch de la statue est venu d’Omri Amrany, un artiste propriétaire du studio Rotblatt Amrany basé à Highwood, dans l’Illinois, qui a été derrière d’autres statues de célébrités comme Michael Jordan, Magic Johnson à Chicago et Napoleon Dynamite aux 20th Century Fox Studios à Los Angeles.

Amrany avait dit que si la ville approuvait le terrain, il contacterait Ford. Il a suggéré que la statue pourrait augmenter le tourisme dans la région.

“Il a une énorme base de fans et il est facile d’imaginer que les gens des communautés voisines s’arrêtent pour se faire prendre en photo avec une sculpture”, a-t-il déclaré au conseil municipal.

Ford a joué dans les franchises “Star Wars” et “Indiana Jones” depuis les années 1970 et a été dans une multitude d’autres blockbusters de “The Fugitive” à “Air Force One”.

Parc Ridge Ald. Harmony Harrington a déclaré qu’elle craignait que le terrain ne soit pas local et n’ait reçu aucun soutien de la communauté.

“Je sais que nous avons été approchés par un studio d’art très réputé avec peut-être une vision plus large que certains d’entre nous sur ce que cela pourrait être pour notre ville”, a-t-elle déclaré. “Mais pour moi, j’aimerais voir des projets comme celui-ci venir de zéro; cela signifie que le public et les autres sont vraiment investis dans ce désir.”