Les Australiens qui vivent à Sydney sont plus susceptibles d’avoir une pension de retraite non réclamée – avec des économies perdues en moyenne de plus de 7 000 $. Le code postal de 2000, englobant le centre-ville et les banlieues avec vue sur le port comme The Rocks et Barangaroo, avait 63,6 millions de dollars dus sur 8 301 comptes – soit une moyenne de 7665 dollars par personne.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy