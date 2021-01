La course à la mairie d’une banlieue de Houston s’est terminée cette semaine avec le nom du gagnant tiré d’un chapeau haut de forme.

Sean Skipworth et Jennifer Lawrence étaient en lice pour être le prochain maire de Dickinson, mais ils ont chacun obtenu 1010 votes après un second tour des élections le mois dernier et un recomptage plus tôt cette semaine.

Selon la loi du Texas, une égalité dans une course à une fonction publique peut être résolue en tirant au sort.

Skipworth est devenu maire après qu’une balle de ping-pong portant son nom ait été retirée d’un chapeau lors d’une cérémonie jeudi qui a duré environ 10 minutes, a rapporté le Galveston County Daily News.

«Je remercie tout le monde d’être venu et d’avoir voté», a déclaré Skipworth après être devenu maire. «Littéralement, chaque vote comptait.»

Lawrence, quant à lui, a déclaré qu’elle faisait confiance au processus et pensait que le dessin «s’était déroulé comme il se doit», a rapporté la chaîne de télévision KTRK.

«Des dizaines et des dizaines de personnes ont prié à ce sujet», a-t-elle déclaré. «J’ai dit à Sean que je le soutiendrais, et je le ferai, et je pense que l’unité est la voie à suivre pour faire avancer les choses.

Dickinson, situé à environ 40 miles au sud-est de Houston, compte plus de 21 000 habitants.